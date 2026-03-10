Żurnalista to jeden z najpopularniejszych podcasterów, który miał już okazję w swoim programie przeprowadzić rozmowy z wieloma gwiazdami oraz politykami. Kuba Wątor postanowił opublikować niespełna godzinny film na YouTube, w którym przyjrzał się sylwetce podcastera. To tam opowiedział o jego rzekomych problemach finansowych i oszustwach. Nagranie zniknęło z platformy "w związku ze zgłoszeniem skargi w sprawie zniesławienia". Żurnalista postanowił wydać oświadczenie. Mówi wprost o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubicka nadaje tuż przed rozprawą rozwodową

Żurnalista zareagował na film Kuby Wątora. Wchodzi na drogę sądową

We wpisie Żurnalisty, który pojawił się na jego Instagramie 10 marca, stwierdził, że film Wątora zawierał "nieprawdziwe i zniesławiające informacje na jego temat". Zapowiedział, że zostaną "podjęte dalsze kroki prawne". To jednak nie wszystko. Odniósł się również do zarzutów, które mogliśmy usłyszeć pod jego adresem na nagraniu. Podcaster twierdzi, że wszystko zostało już wyjaśnione.

"I z rzeczy ważnych, już bezpośrednio ode mnie: nigdy nie reagowałem na artykuły ani filmy na swój temat, ale w tym roku postanowiłem, że nikt nie będzie już bezkarnie mnie oczerniał. Miałem swoje problemy, z których większość mam już za sobą. Zostały mi dwie ugody, które spłacam" - podkreślił w poście.

Wszystkie zarzuty wobec mnie zostały już dawno wyjaśnione. Mimo to ktoś wciąż próbuje odgrzewać te same historie i dokładać do nich nowe kłamstwa

- skwitował.

Kuba Wątor gorzko podsumował osoby, które udzielają wywiadu Żurnaliście

Kuba Wątor w 2022 roku w artykule dla Spider's Web pisał o rzekomych długach i problemach Żurnalisty. Jego film ponownie rozgrzał atmosferę. Na początku tego roku w rozmowie z Plotkiem dziennikarz wspomniał o osobach, które decydują się na udzielenie wywiadu Żurnaliście. "Minęły prawie cztery lata od ujawnienia przeze mnie notorycznego i wieloletniego oszusta Żurnalistę oraz trzy lata od przypomnienia, że wciąż nie oddał części długów (...). Standardowo pozdrawiam gości odwiedzających jego podcast i jak zawsze przypominam: albo jesteście sprzedawczykami bez moralności, albo idiotami bez zdolności researchu" - mówił gorzko Wątor.

- Generalnie gości, którzy chodzą do Żurnalisty, dzielę na dwa typy. Pierwszy to ludzie, którzy sprzedają swoją moralność i przyzwoitość w zamian za jego zasięgi. Drugi to ludzie udający idiotów, niewiedzących o jego grzechach. Jestem przekonany, że zdecydowana większość z nich wie, ale udaje głupich, czyli de facto powinna być zaliczana do tej pierwszej grupy - stwierdził. Więcej dowiecie się tutaj: Znany polityk uciekł, gdy usłyszał pytania o Żurnalistę? Jakub Wątor o kulisach afery z podcasterem