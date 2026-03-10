Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś jakiś czas temu przenieśli się do Dubaju. W ostatnich tygodniach sytuacja w mieście była wyjątkowo napięta. Wszystko z powodu ataków na Iran prowadzonych przez Stany Zjednoczone i Izrael. Aktorka na bieżąco informowała swoich fanów o tym, co dzieje się na miejscu. 10 marca Włodarczyk i Karaś wrócili do Polski. Lot przebiegł bez żadnych zakłóceń. Niedługo po wylądowaniu gwiazda wrzuciła na swój profil krótkie nagranie.

Agnieszka Włodarczyk opowiedziała o ostatnich tygodniach w Dubaju. "Jestem pełna podziwu"

"Niezmiennie kocham to miejsce" - pisała Agnieszka Włodarczyk pod nagraniem z samolotu, na którym widzimy wyspę Palma Jumeirah. Aktorka nie ukrywała, że bardzo trudno było jej rozstać się z gorącym Dubajem. Na szczęście rodzinny kraj powitał ją piękną pogodą. - Przylecieliśmy do Polski, weszliśmy sobie do domku, słoneczko nas powitało - zachwycała się Włodarczyk.

Chwilę później gwiazda wrzuciła kolejne nagranie, na którym przekazała, że niedługo zda swoim obserwatorom szczegółową relację z tego, co działo się w Dubaju. - Mam wam tyle do opowiedzenia, że muszę się wyspać porządnie i o wszystkim wam opowiem. Ja do tej pory jestem ogromnie wzruszona tym, jak ZEA [Zjednoczone Emiraty Arabskie - przyp. red] się obroniła. To, co widziałam na niebie, plus te zestrzelenia, to było tak, jakby ktoś nad nami czuwał, jakby był taki parasol bezpieczeństwa. Niesamowite. Jestem naprawdę pełna podziwu. Zdania na temat Emiratów nie zmieniam - mówiła.

Agnieszka Włodarczyk uderza w hejterów. "Wstyd"

Przez jakiś czas z lotniska w Dubaju nie startowały żadne samoloty. Na miejscu utknęło mnóstwo Polaków. Codziennie w sieci pojawiały się nowe relacje, które nie zawsze spotykały się z pozytywnym odbiorem. Pod nagraniami i wpisami nie brakowało negatywnych komentarzy uderzających we wczasowiczów. Włodarczyk miała okazję przeczytać niektóre z nich. Aktorka postanowiła zareagować. "Skala hejtu jest naprawdę porażająca. (...) Najbardziej uderza jedno. Najwięcej hejtu dostają Polacy… od Polaków. Ludzie, którzy przyjechali tu na wakacje z rodziną albo wybrali to miejsce do życia, teraz dostają po dupie od Polaków. Pod artykułami czytają: 'dobrze im tak', 'chcieli, to mają'. To jest wredne. Wstyd" - grzmiała. Jej cały wpis znajdziecie poniżej.