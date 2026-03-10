Informacja o śmierci Magdaleny Majtyki wstrząsnęła całą Polską. Ciało aktorki znaleziono 6 marca w lesie we wsi Biskupice Oławskie. Wcześniej natrafiono tam na jej samochód. Policja przekazała, że pojazd był uszkodzony. 9 marca odbyła się krótka konferencja, na której prokurator Damian Pownuk z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabryczna przekazał informacje o wstępnych ustaleniach biegłych. Przyczyna śmierci wciąż nie jest znana. Kiedy możemy spodziewać się kolejnych informacji?

Magdalena Majtyka nie żyje. Pierwsza sekcja nie pozwoliła ustalić przyczyny śmierci

- Na podstawie sekcji zwłok biegli nie stwierdzili obrażeń ciała, które tłumaczyłyby zgon, co oznacza, iż muszą zostać przeprowadzone dalsze badania histologiczne, toksykologiczne po to, aby biegli mogli wskazać jednoznaczną przyczynę zgonu pokrzywdzonej. Od tych wniosków zależą dalszy tok postępowania, dalsze podejmowane czynności w sprawie - tłumaczył podczas konferencji prokurator Damian Pownuk, dodając, że w dalszym ciągu nie ma żadnych dowodów wskazujących na udział osób trzecich w zgonie pokrzywdzonej.

Prokurator przekazał również, kiedy można spodziewać się wyników badań toksykologicznych. - Zgodnie z dotychczasową praktyką badania powinny być wykonane w ciągu dwóch miesięcy. Głównie badania toksykologiczne trwają najdłużej - wyjaśnił.

Artyści żegnają Magdalenę Majtykę. "Niesamowicie pozytywna, zawsze uśmiechnięta"

W sieci i prasie pojawiło się mnóstwo publikacji upamiętniających aktorkę. Swoimi wspomnieniami na łamach wrocławskiej "Gazety Wyborczej" podzieliła się Beata Śliwińska znana m.in. z serialu "Uroczysko". "Była naszym promykiem, zarażała energią i uśmiechem. To wydarzyło się w błyskawicznym tempie. Ledwo pojawiła się informacja o zaginięciu, a już musieliśmy zmierzyć się z tragiczną wiadomością. (...) Była niesamowicie pozytywna, zawsze uśmiechnięta, nigdy nie narzekała. Łączyła role aktorki, choreografki i kaskaderki, dzięki czemu mogła realizować się na wielu polach" - czytamy.