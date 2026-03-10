Ben Affleck ma za sobą naprawdę trudny czas. 20 lutego 2025 roku aktor i jego była partnerka Jennifer Lopez sfinalizowali rozwód. Mimo że byli małżonkowie zawarli ugodę i dogadali się w kwestii podziału majątku, gwiazdor bardzo przeżył rozstanie. Jakby tego było mało, media obiegła niedawno informacja, że Lopez i Affleck mają poważne problemy ze sprzedażą willi, w której mieszkali przed rozwodem. Stres i ciągłe bycie bohaterem nagłówków dały się aktorowi we znaki. Bliscy gwiazdora mają być zaniepokojeni tym, co w ostatnim czasie dzieje się w jego życiu.

Ben Affleck wrócił do dawnych nawyków? Rodzina i przyjaciele zaniepokojeni

Według informatora magazynu "OK!", Affleck znów zaczął nałogowo palić papierosy i coraz częściej sięgać po fast foody. Rodzina aktora ma obawiać się, że przez ciągły stres do jego życia powróci alkohol. Gwiazdor w przeszłości miał z nim poważne problemy. "Kiedy Ben jest pod presją, zwykle zaczyna zajadać stres i pić ogromne ilości kawy, ale tym razem sytuacja jest znacznie poważniejsza. Bliscy boją się najgorszego. Czują, że te nawyki wróciły tak mocno, że zaczynają definiować jego codzienne życie, co jest bardzo niepokojące" - czytamy. Warto nadmienić, że Affleck od lat nie pije alkoholu i nieraz podkreślał, że pozostanie w trzeźwości jest dla niego bardzo ważne.

Ben Affleck o rozwodzie z Jennifer Lopez. "Nasza historia sprowadza się do zrozumienia siebie"

Jakiś czas temu aktor udzielił obszernego wywiadu magazynowi "GQ". Tam otwarł się na temat rozstania z piosenkarką. "Chcę, żeby ludzie widzieli, jak wspaniała jest to osoba. (...) Nie doszukujcie się żadnego skandalu, opery mydlanej, intrygi" - przekonywał. "Istnieje tendencja do patrzenia na rozstania i identyfikowania ich przyczyn. Ale szczerze mówiąc... prawda jest o wiele bardziej banalna, niż prawdopodobnie ludzie by uwierzyli lub byłaby interesująca. Nasza historia sprowadza się do zrozumienia siebie i związku w sposób, w jaki wszyscy normalnie to robimy. Nie żywię niechęci do Jennifer czy innych negatywnych emocji. Nie oceniam tego, jak żyje" - dodał.

