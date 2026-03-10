"Big Brother" był bez wątpienia jednym z najpopularniejszych reality show w historii telewizji. Zmagania poszczególnych uczestników obserwowały miliony widzów. Od emisji pierwszego odcinka minęło 25 lat. Niektórzy uczestnicy wciąż cieszą się ogromną popularnością. Wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych jest Klaudiusz Sevković. Na Instagramie obserwuje go ponad 50 tys. osób. Ostatnio były uczestnik pochwalił się nowym zdjęciem z Gulczasem i Alicją Walczak, którzy mieli okazję przebywać z nim w domu Wielkiego Brata. Fotografia wywołała niemałe poruszenie.

Zobacz wideo Andrzej Sołtysik wspomina "Big Brothera": Pamiętam komentarze, że to jest niedobre, be, manipulacyjne

"Big Brother". Tak dziś wyglądają uczestnicy pierwszej edycji. Fanów dopadła nostalgia

"25 lat! Reality Show = Reality Life" - napisał pod najnowszym zdjęciem Klaudiusz Sevković. Ujęcie z przyjaciółmi z "Big Brothera" przypadło do gustu jego fanom, którzy w komentarzach chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami na temat pierwszej edycji. "Kiedy wyszedł 'Big Brother', miałem 27 lat. Nadal wspominam z sentymentem tę wyjątkową edycję. Byłem w kinie na 'Gulczas, a jak myślisz?'", "Ćwierć wieku minęło, a uczestnicy nadal rozpoznawani, lubiani, wspominani z sentymentem i tak będzie nadal! Uczestnicy kultowi, legendarni jak cała edycja", "Wasza edycja była najlepsza, jedyna, niepowtarzalna", "Nic się nie zmieniliście" - pisali. Zdjęcie, o którym mowa, znajdziecie w naszej galerii.

Alicja z "Big Brothera" przeżyła poważny wypadek. Z konsekwencjami zmaga się do dziś

Niedawno Alicja Walczak udzieliła wywiadu Mateuszowi Szymkowiakowi ze "Świata Gwiazd", w którym opowiedziała o naprawdę trudnych momentach ze swojego życia. Była uczestniczka ma poważne problemy z kręgosłupem. - Nie chciałam na tym się skupiać, bo co jakiś czas jestem właśnie rehabilitowana, mimo że po mnie nie widać, ale się nie poddaję, bo nawet teraz, dwa tygodnie temu, nie chciałam się przyznać, ale leżałam w szpitalu też właśnie neurologicznym, musieli zobaczyć właśnie, co się dzieje - mówiła. Przykre dolegliwości są konsekwencją wypadku, którego jakiś czas temu Alicja była uczestniczką. - To była czołówka, ale mniejsza o to - wyznała.