Widzowie pamiętają go z wielu kultowych produkcji telewizyjnych i filmowych. Henryk Gołębiewski przez lata budował swoją popularność rolami w serialach i filmach, które dziś uznawane są za klasykę. Rzeczywistość pracy artysty bywa jednak trudna. Nieregularne zlecenia i zmiany na rynku sprawiły, że aktor postanowił znaleźć dodatkowe źródło dochodu.
Henryk Gołębiewski występował w wielu znanych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Widzowie pamiętają go między innymi z seriali "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Przełomem okazała się tytułowa rola w filmie "Edi" z 2002 roku. Zagrał także m.in. w popularnym serialu "Lombard. Życie pod zastaw", który przyciąga sporą widownię.
Po latach przyznał, że sama praca przed kamerą nie zawsze wystarcza, aby zapewnić stabilne utrzymanie. Liczba produkcji w ostatnich latach zmniejszyła się, a w 2020 roku pandemia dodatkowo ograniczyła możliwości zarobku wielu artystów. Mniej ról w serialach oraz ograniczenia w działalności teatrów sprawiły, że część aktorów zaczęła szukać innych zajęć.
Henryk Gołębiewski postanowił znaleźć dodatkowe zajęcie poza planem filmowym. W wolnym czasie pracuje jako monter klimatyzacji i wykonuje usługi w domach klientów, opowiadał na przełomie 2021 i 2022 roku. Takie zlecenia realizuje wtedy, gdy nie ma obowiązków związanych z aktorstwem. Wcześniej, jeszcze przed emeryturą, dorabiał w filmie budowlano-remontowej.
- To kwestia przyzwyczajenia, po prostu. Świat celebrytów czy świat zwykłych ludzi, co za różnica. Wykonuję pracę aktorską najlepiej, jak mogę, tak samo fizyczną. To i to jest pracą - opowiadał na łamach "Świat i ludzie".
Aktor podkreśla, że dla niego każda uczciwa praca ma taką samą wartość, niezależnie od tego czy jest to praca artystyczna czy fizyczna. Przyznaje, że traktuje to naturalnie i nie widzi różnicy między światem celebrytów a codziennym życiem zwykłych ludzi. Najważniejsze jest dla niego wykonywanie obowiązków najlepiej jak potrafi.
Aktor mieszka wraz z rodziną, żoną Marzeną i córką Różą, w mieszkaniu o powierzchni 51 metrów. Choć przestrzeń nie jest duża, podkreśla, że takie rozwiązanie ma też swoje zalety. Gołębiewski zwraca uwagę, że mniejsze mieszkanie oznacza mniej sprzątania i bardziej praktyczne codzienne życie. Rodzina mieszka w pobliżu metra, dlatego samochód nie jest im potrzebny. Do dyspozycji mają także niewielki ogródek oraz dużą piwnicę, która daje dodatkową przestrzeń.
W 2021 roku Henryk Gołębiewski nabył prawa emerytalne. Wciąż występuje jednak w produkcjach filmowych i serialach. W ostatnich latach znalazł się w obsadzie "Powołany 2", "Komu w drogę" oraz "Znak sprzeciwu".