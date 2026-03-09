6 marca cała Polska żyła sprawą zaginięcia Magdaleny Majtyki. Początkowo policja poinformowała o odnalezieniu samochodu aktorki. Niedługo później przekazano szokującą informację o jej śmierci. "Spełnił się najczarniejszy scenariusz. Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że pani Magdalena Majtyka, której poszukiwaliśmy od wczoraj, nie żyje. Jej ciało dzisiaj w godzinach popołudniowych zostało znalezione na terenie Biskupic Oławskich" - mówiła asp. sztab. Anna Nicer z wrocławskiej policji. 9 marca podano nowe informacje ws. śmierci Majtyki.

Magdalena Majtyka nie żyje. Biegli przeprowadzili sekcję zwłok

Podczas krótkiej konferencji prokurator Damian Pownuk z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabryczna przekazał informacje o wstępnych ustaleniach biegłych. - Na podstawie zlecenia Prokuratury Rejonowej w Oławie w Zakładzie Medycyny Sądowej została przeprowadzona sekcja zwłok pani Magdaleny M. Na podstawie sekcji zwłok biegli nie stwierdzili obrażeń ciała, które tłumaczyłyby zgon, co oznacza, iż muszą zostać przeprowadzone dalsze badania histologiczne, toksykologiczne po to, aby biegli mogli wskazać jednoznaczną przyczynę zgonu pokrzywdzonej. Od tych wniosków zależą dalszy tok postępowania, dalsze podejmowane czynności w sprawie - tłumaczył. - W dalszym ciągu nie ma żadnych dowodów wskazujących na udział osób trzecich w zgonie pokrzywdzonej - dodał.

