Alicja Szemplińska będzie reprezentowała Polskę z utworem "Pray". W finale o wyjazd na konkurs rywalizowało ośmioro artystów, a ostateczny wynik zależał wyłącznie od głosów widzów. Ogłoszenie zwyciężczyni preselekcji w "Pytaniu na śniadanie" wywołało natychmiastową falę reakcji w sieci. Nie zabrakło wsparcia i uwag ze strony słuchaczy. Jakie zdanie ma ekspertka od emisji głosu?

Zobacz wideo Szmajkowski o Izraelu na Eurowizji

Alicja Szemplińska szczerze o Alicji Szemplińskiej. "Może coś wywojuje"

Była jurorka "Must Be The Music" porozmawiała z Plejadą na temat tegorocznej reprezentantki. - Jakieś dwa tygodnie temu bardzo pobieżnie po fragmencie słuchałam tych utworów i wtedy Szemplińska chyba podobała mi się najbardziej. To chyba dobry wybór. Ja jej za bardzo nie znam - przekazała Zapendowska. -Pamiętam ją z tych preeliminacji sprzed lat i potem już jej nigdy nie słyszałam. Wiem, że jest dość interesująca wizualnie i ma kawał głosu, dobrze brzmiącego, jest charakterystyczna. Może coś wywojuje - uzupełniła.

Przypomnijmy także, że kolejna edycja konkursu wywołuje kontrowersje ze względu na udział Izraela, czego nie akceptuje wielu artystów. Po raz kolejny jesteśmy świadkami mieszania się polityki ze światem muzyki. Tego aspektu nie pominęła Zapendowska. - Kiedy polityka włącza się do kultury jakiejkolwiek, łącznie z masową, to jest źle. Tylko tyle mogę powiedzieć. Nie powinno być tak, że polityka odmierza jakieś etapy. No ale co zrobić, takie mamy czasy - dodała.

Alicja Szemplińska budzi ogromne zainteresowanie. Słuchacze zaczęli interesować się jej związkiem

Wokalistka jest związana z raperem Hodakiem, czyli Łukaszem Hodakowskim. Ta kwestia coraz bardziej interesuje jej słuchaczy. Muzyk ma bogate porfolio, wśród którego można wyróżnić "Custom" oraz "Zapach zimy i papierosów" nagranym z producentem 2K. Para od dawna łączy życie z muzyką — wspólnie stworzyli utwory "Spójrz", "Napraw mnie" i "w co ty dzisiaj grasz?". Choć chętnie pracują razem w studiu, w mediach społecznościowych rzadko pokazują szczegóły swojej relacji, skupiając się głównie na projektach zawodowych.