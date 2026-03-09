Zamieniła apartament na dworek. Wnętrza jak z królewskiej rezydencji. Dominuje jeden kolor

W przypadku Emilii Komarnickiej uwagę przyciąga przede wszystkim styl aranżacji. Aktorka urządziła wnętrza w klasycznej estetyce inspirowanej dawnymi rezydencjami. W pomieszczeniach dominują jasne barwy, dekoracyjne listwy ścienne oraz naturalne materiały.

Stylowy dworek pod Warszawą stał się centrum życia. Przeprowadzka oznaczała odejście od miejskiego stylu życia

Emilia Komarnicka kilka lat temu wyprowadziła się z Warszawy. Zamiast mieszkania w centrum wybrała dworek położony kilkadziesiąt kilometrów od stolicy. Nowy dom znajduje się w spokojniejszej okolicy i daje więcej przestrzeni niż typowy apartament. Dom zapewnia większą prywatność oraz możliwość odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku.

Salon pokazuje najczęściej. Jasne ściany i dekoracyjna sztukateria budują klasyczny charakter wnętrza

Salon stanowi centralną część domu i to właśnie on najczęściej pojawia się na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych przez aktorkę. Pomieszczenie utrzymane jest w jasnych barwach, które podkreślają przestrzeń i naturalne światło.

Najbardziej charakterystycznym elementem salonu jest marmurowy kominek, nad którym zawieszono duże lustro w ozdobnej ramie. W pomieszczeniu znajdują się również jasne meble, między innymi beżowa kanapa o zaokrąglonym kształcie oraz biały fotel.

Kuchnia kontynuuje stylistykę salonu. Marmur połączono z pastelowymi frontami mebli

W kuchni ponownie pojawia się motyw marmuru. Na ścianach znajdują się duże białe płytki z szarą żyłką, które nawiązują do materiałów zastosowanych w salonie. Zabudowę kuchenną tworzą miętowe szafki, które przełamują jasną kolorystykę wnętrza. Połączenie pastelowych mebli z jasnymi płytkami sprawia, że pomieszczenie jest wyraźne i dobrze doświetlone.

Klasyczna estetyka powtarza się w różnych częściach domu. Wnętrza tworzą spójny styl aranżacji

Fragmenty domu pokazywane w mediach społecznościowych przez Emilię Komarnicką wskazują na konsekwentny sposób urządzania wnętrz. W wielu pomieszczeniach pojawiają się jasne ściany, dekoracyjne listwy oraz eleganckie dodatki. Wnętrza utrzymane są w klasycznej stylistyce z dominacją bieli, sztukaterii oraz naturalnych materiałów. Dzięki temu wszystkie pomieszczenia tworzą spójną aranżację.

Emilia Komarnicka urodziła się 24 czerwca 1985 roku w Brzegu. Jest aktorką i wokalistką znaną z ról m.in. w serialach "Ranczo" oraz "Na dobre i na złe". Ukończyła Wydział Aktorski łódzkiej szkoły filmowej i przez kilka lat występowała w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, a później w Teatrze Ateneum w Warszawie.

W 2019 roku zajęła drugie miejsce w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Prywatnie jest żoną aktora Redbada Klynstry i mamą dwóch synów. Bierze udział w 31. edycji "Tańca z gwiazdami".