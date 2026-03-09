Rihanna to jedna z najpopularniejszych wokalistek na całym świecie, która może pochwalić się licznymi hitami i nagrodami. Chociaż fani czekają na jej nowe piosenki, to gwiazda skupia się na życiu rodzinnym. Wokalistka i ASAP Rocky doczekali się dwóch synów RZA i Riota oraz córki Rocki. "Dla mnie w rodzinie liczy się tylko szczęście, to jedyna zdrowa relacja między rodzicem a dzieckiem. To jedyna rzecz, która może naprawdę wychować dziecko – miłość" - mówiła piosenkarka w wywiadzie dla "Vogue'a". Rihanna i jej bliscy mieszkają w Kalifornii, gdzie doszło do ataku.

Atak na dom Rihanny. Gwiazda przebywała w domu podczas zdarzenia. "W incydencie nie odnotowano żadnych obrażeń"

Na portalu latimes.com pojawiły się informacje na temat niebezpiecznej sytuacji przed domem Rihanny. 8 marca 30-letnia kobieta, której tożsamość nie została ujawniona, oddała co najmniej dziesięć strzałów w kierunku rezydencji wokalistki. Jeden z pocisków przebił ścianę posiadłości. Policja otrzymała zawiadomienie o ataku po godzinie 13, a według źródeł portalu gwiazda przebywała wówczas w domu. Nie wiadomo, czy towarzyszyły jej dzieci. "Podejrzana oddała strzały z wnętrza swojego pojazdu w kierunku domu celebrytki. Według sierżanta Jonathana de Vera, rzecznika Departamentu Policji Los Angeles, w incydencie nie odnotowano żadnych obrażeń" - czytamy na stronie.

Policja zabrała głos. To znaleziono w samochodzie aresztowanej 30-latki. "Policja znalazła ślady po kulach"

Armen Arias, rzecznik policji Los Angeles, udzielił komentarza dla portalu latimes.com. Wyjawił, co znaleziono w samochodzie kobiety, która strzelała w kierunku domu Rihanny. "Kiedy zatrzymali podejrzaną i ją aresztowali, przeszukali pojazd, w którym znaleźli karabin szturmowy i siedem łusek" - przekazał. Wspomniał także o wynikach śledztwa. "Policja znalazła ślady po kulach w bramie domu Rihanny i w kamperze zaparkowanym na podjeździe" - skwitował Armen Arias w rozmowie z portalem. Osoba z otoczenia wokalistki przekazała magazynowi "People", że Rihanna "czuje się dobrze".