7 marca odbył się finał krajowych eliminacji do Eurowizji 2026. Dzień później Telewizja Polska ogłosiła, że to Alicja Szemplińska będzie reprezentowała nasz kraj. "Miałam wielkie nadzieje przez to, że tak dobrze nam szło w rankingach, ale ten wynik nie był pewny aż do samego końca. To były ogromne emocje i zaskoczenie. To było takie nierealne uczucie, że po tak długim czasie w końcu się udało" - powiedziała w rozmowie z "Faktem". Podczas serii wywiadów piosenkarka została zapytana również o kontrowersje wokół udziału Izraela. Padły mocne słowa.

Zobacz wideo Szmajkowski wysłuchał piosenke? Szemplin?skiej na Eurowizje?. "Nie słyszałem takiego numeru..."

Alicja Szemplińska o udziale Izraela w Eurowizji. "Wiemy, kto powinien się wstydzić"

Już podczas ubiegłorocznej Eurowizji wiele osób uważało, że Europejska Unia Nadawców nie powinna dopuszczać Izraela do konkursu. W tym roku niektórzy byli wręcz przekonani, że EBU zrezygnuje ze współpracy z tamtejszym nadawcą. Pod koniec roku media obiegła informacja, że Izrael wystąpi w kolejnej edycji. Część krajów otwarcie wyraziła swoje oburzenie i wycofała się z rywalizacji. Decyzja TVP o pozostaniu w stawce podzieliła polskich fanów.

Pudelek zapytał o zdanie na ten temat naszą reprezentantkę. - Ja widzę się jako artystka, która bierze udział w konkursie dla muzyki, bo powinno to być święto muzyki. Moja piosenka jest apelem, manifestem wolności i uważam, że my jako artyści nie powinniśmy się wstydzić. Wiemy, kto się powinien wstydzić. Jestem absolutnie przeciwna wojnie i stoję za prawami człowieka. To jest mój statement w tej sprawie - skwitowała.

Marek Sierocki ocenił szanse Alicji Szemplińskiej. "Niesamowite walory głosowe"

W rozmowie z Plotkiem Marek Sierocki przyznał, że jest pod wrażeniem piosenki Alicji Szemplińskiej. - Myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Alicja już raz wygrała preselekcje, ale niestety z przyczyn obiektywnych nie pojechała na Eurowizję. Była jednak faworytką bukmacherów i widać, że ma niesamowite walory głosowe, świetny głos i świetnie interpretuje. (...) Alicja jest w stanie obronić się swoim wokalem i interpretacją, ale liczy się także show. Myślę, że z pewnością będzie miała odpowiednią oprawę sceniczną - stwierdził.