Małgorzata Rozenek-Majdan co pewien czas pokazuje na Instagramie rodzinne chwile z najbliższymi. Ma trzech synów i męża, którzy dbają o nią każdego dnia, a szczególnie w jej święto, czyli w Dniu Kobiet. Mówiąc o planach na 8 marca, przyznała, że każdego roku może liczyć na taki sam prezent od swoich bliskich. O co dokładnie chodzi?

Małgorzata Rozenek-Majdan o Dniu Kobiet. Wszystko zaczęło się od ojca

Tulipany od lat stanowią nieodłączny element świętowania Dnia Kobiet. Rozenek-Majdan rozmowie z Plejadą wyjaśniła, że zwyczaj wręczania bukietów jej i jej mamie zapoczątkował jej tata. Dziś tę tradycję kontynuują jej mąż, Radosław Majdan oraz synowie. Dla Rozenek-Majdan to piękny znak rodzinnej bliskości, miłości i wzajemnego wsparcia. - Na pewno dostanę tulipany. Mój tata, gdy byłam małym dzieckiem, zawsze dawał mi i mamie bukiety tulipanów, a teraz robi to mój mąż i synowie - wyznała gwiazda TVN w wywiadzie.

Jak podkreśla, Dzień Kobiet to dla niej moment, w którym może nie tylko na chwilę zwolnić i odpocząć, lecz także zastanowić się nad tym, co już udało się osiągnąć i jakie wyzwania przyniesie przyszłość. Podzieliła się przy okazji ważną wiadomością do kobiet. - Ważne jest to, żeby dziewczyny po prostu odważały się realizować swoje cele. Żeby odważnie wychodziły do świata i nie wymagały od siebie zbyt dużo wtedy, kiedy nie trzeba. Chciałabym, żeby po prostu dbały o siebie i myślały o sobie dobrze. Żeby spędzały swój czas z ludźmi, którzy je wspierają, i robiły rzeczy, które je rozwijają - podkreśliła.

Małgorzata Rozenek-Majdan kilka dni przed Dniem Kobiet olśniewała na ściance. Tak obecnie wygląda jej sylwetka

W środę gwiazda TVN miała ważny dzień, który zresztą obchodziła z innymi znanymi kobietami - odbyła się premiera "Królowej przetrwania", w której Rozenek-Majdan jest prowadzącą. Ubrała na event klasyczną czerń w nieklasycznym wydaniu, ponieważ postawiła na sukienkę z marszczeniem, odkrytym brzuchem i dużym wycięciem na nogi. Sylwetka Rozenek-Majdan skupiła na sobie wzrok fotoreporterów oraz internautów, którzy obsypali ją komplementami.