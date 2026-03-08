Magdalena Majtyka przez wiele lat związana była z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu, gdzie prowadziła warsztaty i występowała na scenie. Po jej śmierci placówka zamieściła w mediach społecznościowych dwa oświadczenia: w pierwszym pożegnano aktorkę i przekazano kondolencje rodzinie, w drugim poruszono kwestie organizacyjne związane z działalnością miejsca.

Teatr Capitol tłumaczy decyzję o wystawieniu zaplanowanych spektakli po śmierci Magdaleny Majtyki

7 marca Teatr Muzyczny Capitol opublikował kolejny post po śmierci Magdaleny Majtyki. Wytłumaczono w nim decyzję o wystawieniu zaplanowanych spektakli w piątkowy wieczór, 6 marca. "Szanowni Państwo, o śmierci Magdy Majtyki dowiedzieliśmy się na kilkadziesiąt minut przed piątkowymi przedstawieniami 'Romeo i Julia' i 'Gry wstępne' w Capitolu. Oba spektakle poprzedziliśmy minutą ciszy i dedykowaliśmy je jej pamięci. Ten dramatyczny wieczór zapamiętamy na zawsze" - czytamy.

W dalszej części oświadczenia teatr wspomniał Magdalenę Majtykę jako aktorkę i lubianą koleżankę. "Magda pracowała w Capitolu od 20 lat. Jej role, przede wszystkim taneczne, bo zaczynała jako tancerka, zawsze były pełne energii, dynamiczne, żywiołowe" - napisano.

Nie przemilczano także tego, jaka Majtyka była prywatnie. "(...) W ostatnich latach znakomicie sprawdzała się na capitolowej scenie w przedstawieniach Teatru Małego Widza, ujmując najmłodszych swoim ciepłem, uśmiechem i muzyczno-taneczną wyobraźnią. Była osobą lubianą w zespole, bezpośrednią, towarzyską, ale przede wszystkim zawsze pełną niezwykłej energii. Wszyscy jesteśmy w głębokim szoku po jej śmierci" - przekazano.

Tak uczczono pamięć Magdaleny Majtyki. "Na sali teatru zapadłą cisza"

Pod postem nie zabrakło głosów widzów, którzy uczestniczyli w wspomnianych spektaklach. "W ten piątkowy wieczór na sali teatru zapadła cisza. Prawdziwa cisza. Pełna wzruszenia i szacunku" - napisała jedna z widzek. Inni wspominali zmarłą aktorkę. "Jeszcze nie tak dawno bawiła się z naszym synkiem po spektaklu Teatru Małego Widza. Jej uśmiechu będzie brakować!", "Świetna dziewczyna" - czytamy pod postem Teatru Muzycznego Capitol.