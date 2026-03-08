7 marca to wyjątkowy dzień w życiu Marty Nawrockiej. Właśnie tego dnia pierwsza dama skończyła 40 lat. Od sierpnia 2025 roku pełni rolę pierwszej damy u boku prezydenta Karola Nawrockiego, a w tym czasie jej życie zmieniło się nie do poznania. Coraz więcej Polaków zaczęło interesować się życiem prywatnym Nawrockiej, chcąc poznać ją bliżej. Niewielu jednak wie, jakie drugie imię nosi żona prezydenta RP.

Marta Nawrocka ma nietypowe drugie imię. Kryje głęboką symbolikę

Drugie imię Marty Nawrockiej - Sandra - ujawniono podczas kampanii wyborczej w kontekście nabycia przez nią i męża kawalerki. Według ksiegaimion.pl, imię to pochodzi z Włoch jako skrót od Aleksandra i niesie ze sobą pewną symbolikę. "Sandra to osoba, która chętnie angażuje się w wielkie sprawy i nie umie długo usiedzieć w jednym miejscu. Zaradność i kreatywność stanowią gwarancję jej sukcesu" - czytamy.

Co ciekawe, to imię kryje w sobie cechy, które okazują się niezwykle przydatne w życiu osoby publicznej, jaką stała się Nawrocka, obejmując rolę pierwszej damy. "Bardzo zdeterminowana. Radzi sobie ze wszystkim, czego się podejmie, nie przejmując się niepowodzeniami. Pracuje tak długo, aż pokona przeszkody na drodze. Jest przy tym bardzo pewna siebie. Nie wywyższa się, za to z przyjemnością pomaga. Cieszy się opinią osoby sympatycznej i życzliwej" - wyjaśniono na stronie internetowej ksiegaimion.pl.

Marta Nawrocka przemówiła do kobiet w swoje 40. urodziny

Z okazji własnych urodzin pierwsza dama opublikowała w mediach społecznościowych post, w którym podzieliła się nagraniem ze swojego wystąpienia podczas Konferencji "Polka XXI wieku". Na nagraniu Nawrocka przemawia do zgromadzonych kobiet. - Kiedy dziś na was patrzę, to wiem, ta odwaga jest tutaj w każdej z nas - rozpoczęła, następnie zwróciła uwagę na codzienne wysiłki kobiet. - W kobietach, które prowadzą firmy, które pracują w administracji, w służbach, w szpitalach, w szkołach... Które codziennie łączą życie zawodowe z troską o rodzinę. Które wspierają innych, chociaż same często mierzą się z trudnościami - kontynuowała.

Marta Nawrocka podsumowała swoje przemówienie refleksją o współczesnej kobiecie. - Polka XXI wieku to kobieta, która potrafi być nowoczesna, która rozumie świat globalnych zmian, ale nie zapomina o wartościach, które są fundamentem najważniejszych spraw - kochającej się rodziny, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności - podsumowała.