Matylda Damięcka publikuje w mediach społecznościowych grafiki odnoszące się do sytuacji w Polsce i na świecie. Ostatnio jej rysunek z napisem "IRAN", w którym można było się również dopatrzyć słowa "IRAK", został zablokowany w sieci. "Tę ilustrację Facebook mi przyblokował. Niby nie dziwi nic, a troszkę szacun za skuteczny mechanizm moderujący nastroje antysystemowe" - komentowała sytuację Matylda Damięcka. Teraz artystka opublikowała kolejne grafiki.

Matylda Damięcka z nowymi grafikami. "Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką..."

8 marca Matylda Damięcka zaprezentowała w sieci poruszające grafiki. Zamiast życzeń artystka podzieliła się refleksją nad trudną rzeczywistością kobiet na całym świecie. "Kobietasdej. Jestem twoją matką, twoją siostrą, twoją córką. Zgnieć mi aureolę. Będę trzymać cię krótko" - czytamy w opisie.

Prace Matyldy Damięckiej z okazji Dnia Kobiet pokazały, że codzienność wielu z nich wciąż bywa pełna przemocy, molestowania, ograniczeń w edukacji i brutalnych ocen wyglądu. Artystka nawiązała także do wojny na Bliskim Wschodzie. "Nie pozbywa się burek, paląc je na żywych kobietach" - czytamy na jednej z grafik. Co sądzicie o grafikach? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Matylda Damięcka zasypana komentarzami internautów. Mają jasne zdanie. "Serce mi się łamie"

Pod publikacją Matyldy Damięckiej nie zabrakło komentarzy internautów. Wiele kobiet nie kryło poruszenia tym, w jaki sposób artystka ukazała codzienne trudności, z jakimi się mierzą. "Cudowne obrazy, ale serce mi się łamie", "Jestem pod nieustającym, ogromnym wrażeniem, jak w punkt potrafi pani zamknąć w jednym obrazie milion uczuć. Chylę czoła przed pani wrażliwością i talentem", "Genialna jak zawsze. Ciarki", "Niesamowicie trafiasz w sedno. Jest tak mało ludzi o tak bystrym minimalistycznym przekazywaniu wielkich rzeczy", "Jak zawsze poruszająca", "Dziewczyno, jesteś niesamowita. Prawda, którą pokazujesz, wali prosto w serce" - czytamy na instagramowym profilu Matyldy Damięckiej.