Znamy polskiego reprezentanta na Eurowizję! TVP ogłosiła wyniki

7 marca odbył się finał krajowych preselekcji przed Eurowizją 2026. Podczas wydarzenia wystąpiło ośmiu wykonawców: Alicja Szemplińska, Anastazja Maciąg, Basia Giewont, Jeremi Sikorski, Karolina Szczurowska, Ola Antoniak, Piotr Pręgowski oraz Stasiek Kukulski. Po preselekcjach rozpoczęło się głosowanie widzów, a w sieci nie zabrakło opinii widzów, o których przeczytacie tutaj: Lawina komentarzy po finale preselekcji do Eurowizji. "Duże rozczarowanie" kontra "Obłęd". 8 marca dowiedzieliśmy się, kto z kandydatów pojedzie do Wiednia.

REKLAMA

Zobacz wideo Szmajkowski o występie Pręgowskiego. Ma jasne zdanie

Kto wystąpi w tym roku na Eurowizji? Poznaliśmy polskiego reprezentanta

W niedzielę wszystko stało się jasne. TVP ogłosiła, że to Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Przypomnijmy, że zwycięzcą poprzedniej edycji został austriacki śpiewak operowy JJ. To właśnie dlatego tegoroczny konkurs zostanie zorganizowany w Wiedniu. Co sądzicie o naszym reprezentancie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

GALERIA EUROWIZJAOtwórz galerię

Doda chciałaby pojechać na Eurowizję? Zaskakujące słowa

Wielu fanów liczy na to, że Doda wystąpi w przyszłości na Eurowizji. W jednym z wywiadów wokalistka ostudziła ich entuzjazm i wyjawiła, jakie ma zdanie na temat koncertu. - Nigdy nie wystąpię na Eurowizji - powiedziała dla vivy.pl. Po chwili jednak się zawahała. - Może nie powinnam mówić "nigdy". (...) Lubię powiedzieć coś takiego skrajnego, ale faktycznie może mi się odwidzieć zaraz - słyszeliśmy.

Wspomniała o reakcjach Polaków i ich surowych ocenach wokalistów. - Nie podoba mi się brak wdzięczności naszego narodu, który obciąża psychicznie tego artystę, nie mając świadomości kuluarów tego koncertu, jak często ci artyści są zdani sami na siebie, nie mając szansy na żadną pomoc dookoła - skwitowała Doda.