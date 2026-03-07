Nie żyje Koni. Poznański raper miał 43 lata

"Żegnaj przyjacielu. To był zaszczyt Cię znać... Do zobaczenia po drugiej stronie" - napisała 7 marca w mediach społecznościowych raper Rafi, publikując czarno-białe zdjęcie Tomasza Koniego Konysa. Muzycy od lat współpracowali w ramach kolektywu PDG Kartel i Beat Squad. Fani zaczęli składać raperowi kondolencje w komentarzach.

Koni nie żyje. Fani żegnają rapera: Wspaniały to był gość

Przypomnijmy, że Koni, Rafi oraz Czarny i Barney stworzyli poznańską grupę Beat Squad. Raperski kolektyw wyróżniał się w swoich utworach m.in. inspiracjami z muzyki lat 70. i 80. Ich albumy, takie jak "Takie Chwile" z 1999 roku czy "Nadal lubię... życie inaczej" z 2001 roku podbijały przed laty zestawienia. Koni należał również do PDG Kartel, w ramach którego współpracował m.in. z ekipą Killaz Group - raperami donGURALesko i Kaczorem.

Pod postem Rafiego pojawiło się wiele wpisów od fanów. Internauci są w szoku, że Koni zmarł. "Smutna wiadomość", "Do zobaczenia po drugiej stronie Koni", "No nie wierzę", "Wspaniały to był gość i tak go zapamiętam. Niech spoczywa w pokoju" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

