Alicja Szemplińska zaprezentowała swój utwór "Pray" podczas preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji. W mediach społecznościowych pojawia się wiele opinii, że to właśnie ona powinna reprezentować Polskę w Wiedniu. "'Pray' jest manifestem walki o swoje marzenia, walki o wolność, walki o siebie. "Pray" jest piosenką, która jest moją historią - zapowiedziała wokalistka przed występem. Teraz nadszedł czas na komentarz słuchaczy.

Alicja Szemplińska olśniła na preselekcjach. Jest blisko wygranej?

Gwiazda zrobiła wrażenie nie tylko muzyką, ale na początku strojem - dosłownie olśniła w srebrnym gorsecie i czarnych, szerokich spodniach. Jej występ nie był gorszy - słuchacze po raz kolejny odsłuchali dobrze przygotowany występ. "Musi jechać", "Zmiotła wszystkich", "Tancerze, brawo. Państwo choreografowie, brawo. A jakie wizualizacje, fajne! Powodzenia ekipa", "To jest po prostu świetne! Znakomity wokal! I to jest świat! Trzymam bardzo mocno kciuki! Ciarki na całym ciele! Przed Alicją cały świat! Kiedy słyszy się takie talenty w Polsce to aż łezka w oku się kręci! Duma!" - piszą fani Szemplińskiej.

Pojawiły się także krytyczne komentarze, ale jest ich zdecydowanie mniej. "Staging rozczarowujący... Nudy na pudy", "Byłaś moją faworytką, ale ten staging jest tragiczny i cały występ niestety jest mozolny" - czytamy. Ciekawe, kto finalnie otrzyma szansę udziału w Eurowizji.