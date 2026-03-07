Eurowizja 2026 odbędzie się już w maju w Wiedniu, a my już niebawem dowiemy się, jaki artysta będzie tym razem reprezentował na konkursie Polskę. W sobotę 7 marca odbył się finał preselekcji, podczas którego mogliśmy zobaczyć występy ośmiu wykonawców. Telewizja Polska zdecydowała, że zwycięzca zostanie jednak ogłoszony w "Pytaniu na śniadanie" rankiem 8 marca. O tym, kto pojedzie na Eurowizję zadecydują wyłącznie widzowie, którzy mogli oddawać głosy w aplikacji TVP VOD oraz przez głosowanie SMS. Internauci mają przy tym już swoich faworytów.

REKLAMA

Zobacz wideo Pręgowski na preselekcjach do Eurowizji to pomyłka? Szmajkowski ma swoją teorię

Finał preselekcji przed Eurowizją 2026. Ci uczestnicy zebrali najwięcej pozytywnych komentarzy

Telewizja Polska opublikowała już nagrania występów wszystkich uczestników preselekcji. Przeglądając komentarze, możemy stwierdzić, że internauci mają swoich faworytów. "Poziom światowy! Obłęd", "Cudowny występ", "Oj chce to zobaczyć na Eurowizji" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów pod piosenką Basi Giewont "Zimna woda". "Nie spodziewałem się, że to będzie aż tak dobre", "Jestem zakochana", "Niespodzianka programu! Gratulacje udanego występu" - pisali również użytkownicy pod występem Karoliny Szczurowskiej i jej "Nie bój się".

"Ten utwór jest świetny, a wokal jaki znakomity. Bardzo godny reprezentant na tegoroczną Eurowizję", "Nie spodziewałem się tak cudownego występu. To jest moje top jeden!", "Najlepszy, utalentowany. Brawo" - komentowali także obserwatorzy pod wykonem Staśka Kukulskiego i "This too shall pass". "Ciary! Mega występ", "Piękny głos", "Super występ. Nie ma wstydu. Miło się oglądało. Brawo" - pisano też pod występem Jeremiego Sikorskiego i jego "Cieniami przeszłości".

Te preselekcyjne występy podzieliły widzów. Lawina komentarzy

Wiele pozytywnych komentarzy pojawiło się także pod resztą występów. Internauci nie kryli pod nimi jednak również słów krytyki. "Alicja nie zawiodła. Jedyny słuszny wybór", "Alicja prezentuje absolutnie poziom światowy!", "Kurde. Uwielbiam ten kawałek ale staging flopnął. Rozczarowujący niestety", "Przed tym występem była u mnie faworytką ale po - nie powinna wygrać" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy dotyczących wykonu Alicji i jej piosenki "Pray". "To był genialny występ, najlepszy", "Kocham!", "To jest kabaret nie występ", "Powiedzcie, że to żart" - ocenili też podzieleni internauci pod piosenką "Parawany Tango" Piotra Pręgowskiego.

"Brawo, zagłosowane", "Absolutnie numer jeden!", "Głosowo mocno średnio! Niestety na Eurowizji oprócz choreo liczy się też wokal", "Duże rozczarowanie, słaby występ" - mogliśmy za to przeczytać pośród komentarzy pod występem Anastazji i jej "Wild Child". "Świetny występ. Trzymam kciuki, by się udało", "Piękne!", "Takie to wszystko przerysowane. Wokalnie lepiej się słuchało studyjnie", "Od samego początku utwór bardzo krzykliwy i męczący" - komentowali również internauci pod wykonem Oli Antoniak i "Don’t you try".