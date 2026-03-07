Powrót na stronę główną

Eurowizja 2026. To on może zagrozić Alicji Szemplińskiej. Wyrasta na czarnego konia

Finał krajowych kwalifikacji - Eurowizja 2026 odbył się 7 marca 2026 roku. Według rankingu na Instagramie i Facebooku na prowadzeniu jest dwoje wokalistów.
Alicja Szemplińska, Stasiek Kukulski
KAPiF

Eurowizja to szansa dla wielu muzyków na dotarcie do zagranicznych słuchaczy. Transmisję polskich preselekcji można było obejrzeć na  TVP1 oraz w aplikacji TVP VOD. O możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji 2026 walczy ośmiu wykonawców. Dwoje z nich budzi szczególne zainteresowanie w polskich mediach.

Zobacz wideo Doda o konfliktach z Górniak i Steczkowska

Finał krajowych kwalifikacji - Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska ma potężnego rywala?

O zaszczytne reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej walczy ośmiu wokalistów. Na instagramowym profilu Dziennika Eurowizyjnego widzimy, że największe uznanie internautów zdobyli Alicja Szemplińska z wynikiem 19,5% oraz Stasiek Kukulski z 19,4%. "Na żyletki! Po fragmentach występów opublikowanych przez @telewizjapolska fani na Facebooku i Instagramie głosowali na najlepsze nagrania! @aliciaszemplinska i @stasiek.kukulski_music z niewielką różnicą głosów!" - czytamy w opisie posta.

17-letni Stasiek Kukulski walczy o udział w Eurowizji z utworem "This Too Shall Pass". W sieci nie brakuje zachwytów nad wykonaniem piosenki. "Widać smak, styl i wyczucie. Dobry wybór Stasiek, trzymam kciuki!", "Chłopak ma prześwietny wokal", "No i mamy faworyta, wszystko tutaj gra tak jak powinno", "Nie jestem fanem piosenki, ale jestem pod wrażeniem jak profesjonalnie został przygotowany ten występ" - czytamy opinie na Instagramie TVP. 

Wokalista zdobył rozgłos dzięki "The Voice Kids" oraz programowi "Szansa na sukces. Opole 2025", które wygrał. Na koncie muzyka widnieje również Nagroda Publiczności w konkursie "Debiuty" na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

To, kto ostatecznie będzie reprezentował Polskę na Eurowizji w Wiedniu okaże się w niedzielny poranek, 8 marca. Telewizja Polska zdecydowała, że zwycięzcę polskich kwalifikacji ogłosi w programie "Pytanie na śniadanie". O tym, kto pojedzie do Wiednia zadecydują wyłącznie widzowie, którzy mogą oddawać głosy w aplikacji TVP VOD oraz przez głosowanie SMS. 

 

Alicja Szemplińska według wielu jest numerem jeden. Już wcześniej miała chrapkę na Eurowizję

Gwiazda walczy o reprezentowanie Polski w konkursie z utworem "Pray". Do tej pory zebrała wiele pochwał i ma niemałe doświadczenie w branży muzycznej. Przypomnijmy, że wygrała preselekcje w 2020 roku, ale finalnie nie wzięła udziału w konkursie z powodu niespodziewanej pandemii. Rok później z kolei szansę otrzymał Rafał Brzozowski. "Wtedy naprawdę czułam, że mi się świat wali, że jest mi tak przykro i że już nic się potem nie uda. Miałam takie pesymistyczne myśli wtedy, ale teraz myślę, że to wszystko musiało tak być" - mówiła Szemplińska w RMF Maxx.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Aktor na zdjęciu to Tomasz Kot.

Szybki quiz wiedzy. Czy dobrze podpisaliśmy tych polskich aktorów? Zawalcz o perfekcyjny wynik 12/12!
Popularne