Timothée Chalamet to ceniony aktor, który zaskoczył wielu swoją ostatnią wypowiedzią odnośnie środowiska artystycznego. - Nie chciałbym pracować w balecie lub operze, gdzie panuje atmosfera typu: "Hej! Utrzymajcie to przy życiu, mimo że nikogo to już nie interesuje". Z całym szacunkiem dla ludzi związanych z baletem i operą... Właśnie straciłem 14 procent w oglądalności. Bez powodu narażam się na krytykę - wyznał gwiazdor podczas "Variety & CNN Town Hall". Branża nie kryje złości.
Wyznanie aktora spowodowało falę odpowiedzi ze strony środowiska artystycznego. Obok sprawy nie przeszły obojętnie Metropolitan Opera oraz Royal Ballet and Opera, które opublikowały w mediach społecznościowych posty z subtelną szpilą do samego Chalameta. "Każdego wieczoru w Royal Ballet and Opera, tysiące ludzi gromadzą się na balet i operę. Dla muzyki. Dla opowiadania historii. Dla czystej magii występów na żywo. Timothée Chalamet, jeśli się namyślisz, to nasze drzwi są otwarte" - wspomniała druga z wymienionych instytucji.
W oświadczeniu wspomniano, że balet i opera od wieków inspirują inne dziedziny sztuki, m.in. teatr, film, muzykę czy modę. Wciąż wpływają na twórców i sposób odbioru kultury, a na całym świecie cieszą się zainteresowaniem milionów widzów. Co więcej, swoje zdziwienie wyraziła także amerykańska śpiewaczka. "Szczerze mówiąc, jestem zszokowana, że ktoś tak pozornie odnoszący sukcesy może być tak mało elokwentny i ograniczony w swoich poglądach na sztukę, jednocześnie uważając się za artystę. Ten wywiad mówi więcej niż cokolwiek innego, co mógłby powiedzieć. Świadczy o jego charakterze" - przekazała Isabel Leonard, którą cytuje hollywoodreporter.com.
Wypowiedź aktora została oczywiście zauważona przez Korwin Piotrowską, która postanowiła ją udostępnić na Instagramie ze szczerym komentarzem. "No taki śliczny i taki głupi. Szkoda. A taki był ładny, amerykański. Mowa jest srebrem, ale milczenie jest złotem" - napisała dziennikarka w poście.