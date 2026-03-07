Marta Nawrocka świętuje w sobotę 7 marca 40. urodziny. Pierwsza dama niemal codziennie pełni swoje obowiązki, m.in. biorąc udział w różnych oficjalnych wydarzeniach. Przy okazji urodzin postanowiła opublikować nowy wpis w mediach społecznościowych, odnosząc się właśnie do spotkania, na którym pojawiła się dzień wcześniej.

Marta Nawrocka kończy 40 lat. Przemówiła podczas spotkania z kobietami

W dzień urodzin na profilu Nawrockiej pojawiła się relacja wideo z Konferencji "Polka XXI wieku", w której pierwsza dama uczestniczyła. Jak możemy usłyszeć na nagraniu, żona prezydenta przemówiła podczas wydarzenia do zebranych gości. - Kiedy dziś na was patrzę, to wiem, ta odwaga jest tutaj w każdej z nas - zaczęła Nawrocka, zwracając się do obecnych na widowni kobiet. - W kobietach, które prowadzą firmy, które pracują w administracji, w służbach, w szpitalach, w szkołach... Które codziennie łączą życie zawodowe z troską o rodzinę. Które wspierają innych, chociaż same często mierzą się z trudnościami - kontynuowała pierwsza dama.

Polka XXI wieku to kobieta, która potrafi być nowoczesna, która rozumie świat globalnych zmian, ale nie zapomina o wartościach, które są fundamentem najważniejszych spraw - kochającej się rodziny, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności

- podsumowała żona prezydenta w przemówieniu. Na opublikowanej relacji możemy zobaczyć, że goście chętnie rozmawiali przy tym Nawrocką i robili sobie z nią zdjęcia.

Tak Marta Nawrocka zaprezentowała się podczas konferencji. "Proporcje są czyste i eleganckie"

Nawrocka postawiła przy tym z okazji konferencji na elegancką stylizację - czarny garnitur, który zestawiła z białą koszulą, krawatem i szpilkami. W rozmowie z Plotkiem docenił ten modowy wybór projektant Robert Czerwik. - Stylizacja pani Nawrockiej zwróciła moją uwagę przede wszystkim bardzo dobrze skrojonym garniturem. Dwurzędowa marynarka leży bardzo dobrze, proporcje są czyste i eleganckie, a kamizelka dodaje sylwetce klasy i formalnej dyscypliny. To zdecydowanie najmocniejszy element całego looku - skomentował ekspert. Podzielił się przy tym jednak jedną, małą uwagą.