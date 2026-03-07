Lil Masti urodziła. Zdradziła płeć i imię dziecka

Aniela Woźniakowska, znana w internecie jako Lil Masti, 7 marca przekazała, że urodziła drugie dziecko. Influencerka poinformowała swoich obserwatorów w mediach społecznościowych, że jej syn przyszedł na świat na początku marca. Przy okazji opublikowała również zdjęcie ze szpitala, na którym widać ją razem z nowo narodzonym dzieckiem.
W sobotę Lil Masti poinformowała fanów o narodzinach syna. Zdradziła przy okazji, jakie imię wybrała dla swojej pociechy. "Hektor Woźniakowski - 03.03.2026 r. Witaj na świecie, maluszku!" - napisała na Instagramie. Influencerka zdecydowała się również na bardzo osobiste wyznanie. "Spełniło się moje marzenie - urodziłam siłami natury! To było nie tylko bolesne, ale i niesamowicie piękne doświadczenie. Ból, który odczuwałam, był tak intensywny, że wydawało się, jakby moje ciało miało się rozerwać. Ale każda sekunda tej walki była tego warta!" - dodała, nie kryjąc podekscytowania.
Influencerka zdradziła również, że chłopiec urodził się zdrowy i otrzymał maksymalną liczbę punktów w skali Apgar. "Owocem tej drogi jest cudowny, zdrowy i silny Hektor. 10 na 10 punktów w skali Apgar - to dla mnie największy powód do dumy! Co więcej, nasz mały bohater postanowił przyjść na świat trzy tygodnie przed terminem, pokazując, jak bardzo chciał być z nami" - podsumowała.
Poza synem Hektorem Lil Masti ma także dwuletnią córkę, Arię. Dziewczynka przyszła na świat 24 sierpnia 2023 roku. Influencerka przyznała wówczas, że dzień porodu był dla niej bardzo trudny i pełen emocji. "(...) Tomek był ze mną cały czas podczas porodu, przy tych lepszych i gorszych chwilach. Cały czas o mnie dbał, wspierał i zachowywał przy tym ogromny spokój. Gdy dowiedzieliśmy się, że konieczne jest zrobienie natychmiastowego cięcia cesarskiego, spanikowałam, a on dalej zachowywał spokój, powtarzając mi, że wszystko będzie dobrze" - relacjonowała.