7 marca Marta Nawrocka skończyła 40 lat. To pierwsze urodziny pierwszej damy w Pałacu Prezydenckim. Wiadomo już, że w 2025 roku Nawrocka zakończyła służbę zawodową i zdecydowała się przejść na wcześniejszą emeryturę. W związku z tym pojawia się pytanie, jakiej wysokości świadczenie emerytalne otrzymuje dziś żona prezydenta.

Marta Nawrocka przez 18 lat była związana z Krajową Administracją Skarbową. Po tym czasie, w związku z objęciem urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego, przeszła na emeryturę. Dzięki temu została jedną z najmłodszych pierwszych dam w Polsce, które pobierają świadczenie emerytalne. Warto przy tym zaznaczyć, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej mogą zakończyć służbę już po 15 latach pracy.

Na stanowisku młodszego eksperta Marta Nawrocka otrzymywała wynagrodzenie w wysokości od około 5,5 tys. do 9,3 tys. zł brutto miesięcznie. Według szacunków oznacza to emeryturę w wysokości około czterech tysięcy złotych brutto. Podobnie jak inni emeryci w Polsce, pierwsza dama otrzyma także dodatkowe świadczenie roczne. W tym roku tzw. trzynasta emerytura wyniesie 1 978 zł 50 gr brutto. Po potrąceniu podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej wypłata netto może wynieść 1 563 zł 43 gr, jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania formalne.

Karol i Marta Nawroccy adoptowali psa. Yuki zamieszkał w Pałacu Prezydenckim

Rodzina Karola i Marty Nawrockich powiększyła się ostatnio o nowego członka. Para prezydencka zdecydowała się adoptować psa ze schroniska, który zamieszkał z nimi w Pałacu Prezydenckim. Adopcja ma związek z działaniami podejmowanymi przez nich w sprawie poprawy losu zwierząt.

Nowym pupilem prezydenckiej pary został pies o imieniu Yuki. Zwierzę wcześniej błąkało się po ulicy i było w złym stanie zdrowia. Mimo licznych ogłoszeń długo nie mogło znaleźć domu i groziło mu trafienie do schroniska. "Pamiętacie Yukiego, psiaka, który trafił do nas z ulicy. Był zmęczonym, zniszczonym pieskiem, wymagał leczenia i opieki. (...) Zamiast drogi do klatki, do schroniska, wygrał drogę po życie i wyruszył do Warszawy. Yuki skradł serca pana prezydenta Karola Nawrockiego i pani Marty Nawrockiej i zamieszkał w Pałacu Prezydenckim" - mogliśmy przeczytać w mediach społecznościowych organizacji Sztumskie Bezdomniaki.