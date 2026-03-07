Setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy była w Polsce obchodzona bardzo uroczyście. Jego wkład w kulturę doceniono także w Sejmie. W cieniu tych obchodów znalazła się jednak rocznica urodzin innego wybitnego twórcy - Tadeusza Konwickiego, w 2026 roku także obchodziłby sto lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Rodzice blokowali karierę Grabowskiej? Zdradza, czy tata jest krytykiem

Córka Tadeusza Konwickiego zawiedziona lekceważeniem ojca. W tle obchody setnej rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy

Na brak uwagi mediów zwróciła uwagę córka Tadeusza Konwickiego, Maria. Zamieściła na Facebooku emocjonalny wpis. "Obaj urodzeni 100 lat temu. O p. Wajdzie... codziennie pełno - w prasie, telewizji… o ojcu cisza. I bardzo dobrze - jakby sam powiedział" - napisała. Pod wpisem Konwickiej pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy zapewniali, że twórczość jej ojca wciąż jest kultywowana. "Pani ojciec jest w zupełnie innej pamięci", "Pani Mario, są i tacy, którzy pamiętają, proszę mi wierzyć. Ale świętujemy prywatnie, w domu, z książką lub przed ekranem" - czytamy pod wpisem.

Inni natomiast zachęcali do przypominania dorobku Konwickiego. "Trzeba mówić i przypominać", "Zawsze w naszych sercach, niemodnych inteligentów!", "Dla mnie Tadeusz Konwicki, pani tata, od dawna jest jednym z najważniejszych pisarzy polskich okresu powojennego. I raczej już nic tego nie zmieni" - tłumaczyli internauci.

Tadeusz Konwicki był ikoną polskiej literatury i kina XX wieku

Tadeusz Konwicki urodził się 22 czerwca 1926 roku w Nowej Wilejce (dziś część Wilna na Litwie). Był pisarzem, scenarzystą i reżyserem, a jego twórczość łączyła elementy autobiograficzne, wspomnienia i refleksje historyczne, często z krytycznym spojrzeniem na powojenną Polskę. Zmarł 7 stycznia 2015 roku w Warszawie. Najbardziej znane książki Konwickiego to m.in.: "Mała apokalipsa", "Kompleks polski", "Kronika wypadków miłosnych", "Sennik współczesny". Jego powieści często komentowały rzeczywistość PRL-u, a "Mała apokalipsa" stała się kultową satyrą ukazującą absurd systemu komunistycznego.

Równolegle rozwijał karierę filmową. Reżyserował i pisał scenariusze do takich filmów takich jak "Ostatni dzień lata", "Faraon", "Matka Joanna od Aniołów", "Zaduszki", "Salto" i "Jak daleko stąd, jak blisko".