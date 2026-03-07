Aktorka Magdalena Majtyka nie żyje. Była poszukiwana od kilku dni po tym, jak zaginęła w środę 4 marca wieczorem. Ostatni raz widziano ją na południu Wrocławia. Wcześniej jej mąż opublikował w mediach społecznościowych apel o pomoc w odnalezieniu artystki. Jak poinformowała "Wyborcza", 6 marca policja potwierdziła, że ciało 41-letniej aktorki odnaleziono w lesie w miejscowości Biskupice Oławskie. Wcześniej w pobliżu znaleziono jej porzucony samochód. Wiadomość o śmierci artystki pogrążyła w smutku rodzinę, przyjaciół i fanów. Ostatnie wpisy Majtyki chwytają za serce.

Magdalena Majtyka nie żyje. Tak wyglądały jej ostatnie wpisy w sieci

Magda Majtyka była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Często postowała na swoim profilu na Instagramie. Tam śledziło ją osiem tysięcy osób. Jej ostatni wpis został opublikowany 1 stycznia. Aktorka mówiła o pożegnaniu starego roku. Wyraziła wdzięczność. "Żegnam stary rok z wdzięcznością - za ludzi życzliwych i tych, co dali lekcje, za doświadczenia, które mnie poruszyły i czegoś nauczyły. Nie wszystko było lekkie, ale wszystko było ważne. Niech nowy niesie odwagę, lekkość i przestrzeń na to, co jeszcze niewypowiedziane. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku dla wszystkich! Wysokich i dalekich lotów dla nas" - pisała wówczas.

Na Facebooku aktorka była znacznie bardziej aktywna. Jej posty dotyczyły jednak głównie życia zawodowego. Magdalena Majtyka m.in. zachęcała do przyjścia na spektakle. Zapraszała również najmłodszych do uczestniczenia w warsztatach. "Z radością zapraszam dzieci i młodzież z Wrocławia, chcących dołączyć do międzynarodowej edycji projektu artystycznego Lelenfant! Jako choreograf poprowadzę regularne zajęcia ruchowe. To proces oparty na uważnym ruchu, relacji i wspólnym tworzeniu - od pierwszych spotkań aż po letnią realizację" - przekazała 25 stycznia.

Ostatni wpis na Facebooku został dodany we wtorek 24 lutego o godz. 14:08. "Dołącz do nas! Zapraszamy serdecznie. Będzie tanecznie, wokalnie, akrobatyki też nie zabraknie. Do zobaczenia" - pisała pełna radości aktorka, zachęcając po raz kolejny grupy nastolatków do udziału w projekcie artytyczno-edukacyjnym.

Magdalena Majtyka nie żyje. Została pożegnana przez teatr, w którym grała

"Szanowni Państwo, w związku z tragicznym zdarzeniem jesteśmy zmuszeni odwołać sobotnie i niedzielne (7 i 8.03) - spektakle 'Ahoj' Teatru Małego Widza w Capitolu. Należność za bilety kupione online zwracamy automatycznie. Bilety kupione w kasie można zwracać do końca marca. Przepraszamy, z nadzieją na Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas, wyjątkowej sytuacji" - przekazano w oficjalnym komunikacie Teatru Muzycznego Capitol w piątek wieczorem. Pod spodem pojawiło się wiele wpisów poruszonych internautów. "Wyrazy współczucia dla Rodziny, Przyjaciół oraz całego Zespołu Teatru", "Straszna tragedia. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich" - czytamy.