Magdalena Majtyka nie żyje. Aktorka była poszukiwana od kilku dni. Po raz ostatni była widziana w środę 4 marca wieczorem na południu Wrocławia. Informację o jej zaginięciu przekazał wcześniej mąż, publikując apel w mediach społecznościowych. Jak przekazała "Wyborcza", 6 marca policja potwierdziła odnalezienie ciała 41-letniej aktorki w lesie w miejscowości Biskupice Oławskie. Wcześniej w tej okolicy znaleziono porzucony samochód. Bliscy i fani są w żałobie. Głos w piątek zabrał Teatr Muzyczny Capitol.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn o śmierci męża. "Teraz jest mi gorzej"

Teatr, w którym pracowała Magdalena Majtyka, zareagował na jej śmierć. Wzruszający komunikat

Magdalena Majtyka występowała w spektaklu "Ahoj" w Teatrze Małego Widza na deskach Teatru Muzycznego Capitol. Aktorka 7 i 8 marca miała pojawić się na scenie aż siedem razy. W mediach społecznościowych pojawił się pilny komunikat. Wszystkie sztuki zostały odwołane.

"Szanowni państwo, w związku z tragicznym zdarzeniem jesteśmy zmuszeni odwołać wszystkie - sobotnie i niedzielne - spektakle Teatru Małego Widza w Capitolu. Należność za bilety kupione online zwracamy automatycznie. Bilety kupione w kasie można zwracać do końca marca. Przepraszamy, z nadzieją na państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas, wyjątkowej sytuacji" - czytamy na oficjalnym profilu na Facebooku.

W sieci pojawił się również komunikat Teatru Małego Widza. Opublikowane słowa chwytają za serce. "Dziś zgasło jedno z najjaśniejszych świateł, które rozświetlało naszą scenę i nasze serca. Magda. Nie potrafimy o tym mówić... Nie wierzymy i nie chcemy wierzyć. Zostaje cisza, smutek i wdzięczność za to, że była z nami. Myślami i sercem jesteśmy z Jej bliskimi" - przekazano.

Magdalena Majtyka nie żyje. Fani zabrali głos w mediach społecznościowych

Po komunikacie Teatru Muzycznego Capitol w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani, którzy pokochali Magdalenę Majtykę na scenie, zabrali głos. Byli zrozpaczeni. Przekazali kondolencje dla rodziny. "Wyrazy współczucia. Była wspaniałą nauczycielką mini musicalu, która z pasją i uśmiechem wprowadzała dzieci w świat teatru", "Wyrazy współczucia dla wszystkich", "Straszna tragedia. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich" - czytamy pod postem.