Wieczorem 6 marca otrzymaliśmy smutne informacje o śmierci Magdaleny Majtyki. Ciało aktorki, która zaginęła 4 marca we Wrocławiu, zostało odnalezione w lesie we wsi Biskupice Oławskie. Miała 41 lat. Po przekazaniu tragicznych wieści policja zabrała głos na temat śledztwa ws. jej śmierci.

Policja mówi o śledztwie ws. śmierci Magdaleny Majtyki. Wspomniano o osobach trzecich

- W tej chwili trwają czynności policji pod nadzorem prokuratury. Prokurator skierował ciało na sekcję zwłok, nie wykluczał i nie potwierdzał udziału osób trzecich. To postępowanie jest zakwalifikowane jako śledztwo, dlatego wszelkie okoliczności, przyczyny tego zdarzenia i śmierci będą wyjaśniane - skomentowała podczas policyjnego briefingu aspirantka sztabowa Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. - Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa i oczywiście dobro rodziny, żadnych szczegółów nie będziemy przekazywać - dodała policjantka, przekazując również kondolencje najbliższym zmarłej.

Przypomnijmy, że informację o zaginięciu aktorki przekazał jej mąż Piotr Bartos. Zwrócił wówczas uwagę, iż Majtyka miała poruszać się swoim samochodem marki Opel. Pojazd został znaleziony uszkodzony w Biskupicach Oławskich, około 50 kilometrów od Wrocławia. W niedalekiej odległości od auta, odnaleziono później jej ciało.

Fani żegnają Magdalenę Majtykę. Wystąpiła w największych hitach

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i filmową. Widzowie mogli znać ją m.in. z "Pana Samochodzika i Templariuszy", "Światła nocy", "Kabaretu Śmierci" czy "Sprawiedliwych - Wydział kryminalny". Na przestrzeni lat pojawiała się również epizodycznie w produkcjach, takich jak "Breslau", "1670", "Skazana", "Komisarz Alex", "Ojciec Mateusz", "Barwy szczęścia", "Na Wspólnej" oraz "Na dobre i na złe".

W mediach społecznościowych zaczęły już pojawiać się liczne wpisy fanów aktorki. Nie kryją smutku z powodu jej odejścia. "Aż trudno uwierzyć...", "Spoczywaj w pokoju", "Taka młoda... Wyrazy współczucia dla bliskich" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.

Artykuł aktualizowany