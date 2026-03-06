Poszukiwana od kilku dni Magdalena Majtyka nie żyje. Aktorka była widziana ostatni raz wieczorem w środę 4 marca na południu Wrocławia. O jej zaginięciu poinformował mąż, który wystosował apel w mediach społecznościowych. Jak podaje niestety "Wyborcza", policja potwierdziła wieści o znalezieniu ciała aktorki w lesie we wsi Biskupice Oławskie, gdzie wcześniej natrafiano na porzucony samochód. Miała 41 lat.

Magdalena Majtyka nie żyje. Tragiczny finał poszukiwań

"Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia i śmierci. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia" - poinformowała Komenda Miejska Policji we Wrocławiu w piątek 6 marca. Nie podano dotychczas przyczyny śmierci aktorki.

Przypomnijmy, że zaledwie kilka godzin wcześniej na skraju lasu policja natrafiła na porzucony samochód Majtyki. Pojazd był uszkodzony, a aktorka nie znajdowała się w nim. Technicy zaczęli wówczas badać ślady w aucie, a do poszukiwań włączono psy tropiące. Zwłoki zaginionej odkryto około godz. 16 w niedalekiej odległości od jej samochodu. Policja oficjalnie potwierdziła informację o śmierci Magdaleny Majtyki około godz. 18.

Magdalena Majtyka wystąpiła w największych hitach. Mogliście ją widzieć m.in. w "Na Wspólnej" i "Ojcu Mateuszu"

Magdalena Majtyka była aktorką teatralną i filmową. Widzowie mogli znać ją m.in. z filmów i seriali, takich jak "Pan Samochodzik i Templariusze", "Światło nocy", "Kabaret Śmierci" czy "Sprawiedliwi - Wydział kryminalny". Na przestrzeni lat pojawiała się również epizodycznie w hitowych produkcjach, takich jak "Breslau", "1670", "Skazana", "Komisarz Alex", "Ojciec Mateusz", "Barwy szczęścia", "Na Wspólnej" oraz "Na dobre i na złe". Aktorka była przy tym związana ze szkołą sztuk scenicznych Lelenfant oraz pracowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu