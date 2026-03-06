"Zaginęła moja żona Magda Majtyka. Ostatni raz była widziana w środę wieczorem (4 marca - red.) na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze" - poinformował w mediach społecznościowych mąż aktorki Piotr Bartos. Wrocławska policja wciąż prowadzi poszukiwania 41-latki. Ujawniono właśnie nowe szczegóły sprawy.

Zaginęła Magdalena Majtyka. Policja przekazała wieści o samochodzie aktorki

Policji udało się odnaleźć wspominany przez męża zaginionej samochód. Auto zostało namierzone kilkadziesiąt kilometrów od Wrocławia. - Jej auto zostało odnalezione w Biskupicach Oławskich, ale poszukiwania pani Magdaleny wciąż trwają. Samochód jest lekko uszkodzony - wyjawiła dla "Faktu" aspirant sztabowy Anna Nicer z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Wieś znajduje się prawie 50 kilometrów od miasta, czyli około godziny jazdy autem. Technicy mają obecnie zajmować się sprawdzaniem pojazdu.

Przypomnijmy, że Magdalena Matyjka ma około 160 cm wzrostu, szczupłą i wysportowaną sylwetkę, rude lub kasztanowe włosy oraz szare oczy. Charakterystyczną dla aktorki cechą są piegi w okolicach nosa. W chwili zaginięcia miała na sobie czerwony sweter, jeansowe spodnie oraz dużą torbę na ramię. Według niektórych relacji była również ubrana w beżowy płaszcz z kwiatowym wzorem w wyblakłych kolorach.

Mąż aktorki i policja proszą o kontakt osoby, które mają jakiekolwiek informacje

"Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informacje, proszę o informowanie policji lub rodziny pod nr tel. 508507755" - dodał we wpisie na Facebooku mąż aktorki. Podobny apel wystosowali również funkcjonariusze. - Policjanci zwracają się z prośbą do osób posiadających jakiekolwiek informacje na temat zaginionej o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr alarmowym 112 oraz bezpośrednio z jednostką prowadzącą poszukiwania tj. Komisariat Policji Wrocław - Krzyki pod nr. tel. 47 87 116 00 - poinformowała aspirant sztabowy Anna Nicer.