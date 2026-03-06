Katarzyna Zillmann była w kilkuletnim związku z Julią Walczak. Wszystko zmieniło w trakcie jej udziału w programie "Taniec z gwiazdami". Katarzyna Zillmann pocałowała się z Janją Lesar na parkiecie, a później media obiegła informacja o tym, że wioślarka rozstała się z Walczak. - To nie jest takie czarno-białe. (...) Nigdy nie powiem nic złego o Julii. Tego nie podkręcajcie, że ja mam zamiar zrobić z niej kogoś złego, bo absolutnie nic złego o niej nie powiem w życiu. Ja noszę ten swój krzyż i swoje winy, a teraz muszę to przemielić w sobie - komentowała Zillmann podczas transmisji live. Wygląda jednak na to, że byłe partnerki utrzymują kontakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Jelonek rozmawiał z Zillmann. Chodzi o "TzG"

Julia Walczak i Katarzyna Zillmann na wspólnym nagraniu. "Nie jesteście już razem, ale..."

Julia Walczak opublikowała na swoim instagramowym profilu nowe nagranie. Na kadrach widać u jej boku Katarzynę Zillmann. Wspólnie szły po warszawskich ulicach i wybrały się do banku. "POV: Nie jesteście już razem, ale macie wspólne zobowiązania" - czytamy w opisie nagrania. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Dojrzałość i dystans", "Julia wielki szacunek i podziw, trzeba rzeczywiście być dojrzałym emocjonalnie", "Jestem pod wrażeniem klasy", "Szacun, dużo emocji pewnie" - pisali.

Janja Lesar o związku z Katarzyną Zillmann. "Jesteśmy parą"

Katarzyna Zillman jest w bliskiej relacji z Janją Lesar. W jednym z nowszych wywiadów tancerka ujawniła szczegóły. - Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem - powiedziała dla vivy.pl. Janja Lesar zaznaczyła, że chce, aby relacja dojrzewała we własnym tempie i nie zamierza mówić o swoich deklaracjach. - Teraz jest za wcześnie, ale na pewno jest to piękna relacja, która trwa - wyznała w rozmowie i wspomniała o swoich planach na przyszłość. - Bardzo marzę o radosnym życiu i fajnych doświadczeniach. Nawet gdy na początku wydają się one negatywne, ważne, by wyciągać z takich sytuacji coś dobrego - skwitowała.