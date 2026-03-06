6 marca przypada setna rocznica urodzin Andrzeja Wajdy. Z tej okazji w Sejmie zorganizowano specjalną konferencję, by uczcić wybitnego reżysera, który pozostawił po sobie tak ważne dla polskiego kina filmy, jak m.in.: "Kanał", "Popiół i diament", "Ziemia obiecana", "Człowiek z marmuru", "Człowiek z żelaza" czy "Niewinni czarodzieje". W gmachu przy ulicy Wiejskiej pojawiła się śmietanka polskiego kina.

Aktorzy i politycy na sejmowej konferencji poświęconej Andrzejowi Wajdzie

Konferencja zatytułowana "Andrzej Wajda 2026. Setna rocznica urodzin Mistrza" została zorganizowana w ramach Roku Wajdy uchwalonego przez Senat RP. Odpowiadali za nią marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Daniel Olbrychski.

Wydarzenie otworzył Włodzimierz Czarzasty, który zdecydował się na krótkie przemówienie. - Nie wyobrażam sobie swojego dojrzewania bez filmów Andrzeja Wajdy. Ten człowiek kształtował pokolenia ludzi, pokazywał, co jest ważne. Polska ma niewiele autorytetów - powiedział. Po chwili dodał: - Andrzej Wajda niewątpliwie jest autorytetem moralnym naszego narodu. W stulecie jego urodzin Sejm RP oddaje hołd temu wielkiemu twórcy - usłyszeli zebrani. Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała, że reżyser był także senatorem I kadencji. - Andrzej Wajda umiał odważnie opowiadać o Polsce. Kiedy w Roku Wajdy przypomnimy sobie jego wspaniałe filmy, możemy stać się mądrzejsi i odważniejsi, bo sztuka może nas inspirować do rzeczy wyjątkowych - powiedziała.

Na wydarzeniu obecni byli nie tylko politycy, ale także przedstawiciele kultury, którzy współpracowali z reżyserem. Na zdjęciach możemy dostrzec między innymi: Janusza Gajosa, Andrzeja Seweryna, Daniela Olbrychskiego, Katarzynę Figurę, Grażynę Szapołowską, Emilię Krakowską, Roberta Więckiewicza, Michała Żebrowskiego czy Magdalenę Cielecką. Zorganizowano też panel, który poprowadził Tomasz Raczek. Wzięli w nim udział aktorzy: Michał Żebrowski, Andrzej Seweryn Magdalena Cielecka oraz reżyserzy - Natasza Parzymies i Borys Lankosz.

Znaczek pocztowy na cześć Andrzeja Wajdy

Podczas wydarzenia odsłonięto również projekt specjalnego znaczka pocztowego, którym Poczta Polska postanowiła uhonorować stulecie urodzin Andrzeja Wajdy. Co ciekawe zaprojektował go Andrzej Pągowski, który był odpowiedzialny również za plakat do filmu "Człowiek z żelaza". Jak czytamy na oficjalnej stronie Sejmu, znaczek ma niebawem trafić do sprzedaży.