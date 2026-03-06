Emocjonalne wyznanie Agnieszki Kaczorowskiej. Wspomina o "armagedonie"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przygotowują się obecnie intensywnie do premiery ich spektaklu "7". Już w poniedziałek 9 marca para po raz pierwszy wystąpi przed publiką w Warszawie. Kaczorowska zabrała w tej w kwestii głos w mediach społecznościowych. Wyznała fanom, z czym z ukochanym aktualnie się zmagają.

Agnieszka Kaczorowska nie owija w bawełnę. "To jest jakiś armagedon"

- Jesteśmy po bardzo, bardzo długim dniu. Dopinamy nasze "7". (...) Ale żyjąc na kartonach, w totalnym chaosie różnych spraw, z wieloma perturbacjami po drodze, ten tydzień to już w ogóle jest jakiś armagedon - skomentowała wieczorem 5 marca na InstaStories Kaczorowska. Przypomnijmy, że para wprowadziła się niedawno do wspólnego domu, który wciąż wykańczają. Mimo wielu trudności Agnieszka stara się patrzeć na pozytywy. - Dużo się dzieje. Od takich bardzo przyziemnych rzeczy jak flak i na szybko auto zastępcze, po dużo większe, o których nie będę tu opowiadać. Ale wiecie co? Nagrywam się, bo z tego jest jedna konkluzja, jeden wniosek - dodała na nagraniu.

Wszystkie trudne rzeczy na drodze do spełnienia swojego marzenia to są takie sprawdziany małe, sprawdzian determinacji, sprawdzian motywacji, dyscypliny, wytrwałości. Ale jeżeli się chce to marzenie bardzo spełnić, no to w rezultacie wszystko jest w naszych rękach

- skomentowała Kaczorowska, mówiąc o marzeniu, jakim jest spektakl "7" z Rogacewiczem. - Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy. Jutro próba generalna. W sobotę pierwsi widzowie. W poniedziałek premiera. Piękny czas za nami - skwitowała, uśmiechając się do kamery wraz z partnerem.

Agnieszka Kaczorowska wciąż zajmuje się wykańczaniem domu. "Są momenty, kiedy tracę nadzieję"

Pod koniec lutego Kaczorowska podzieliła się podobnymi przemyśleniami na temat wspominanego wykańczania domu. Aktorka nie kryła, że cały proces zajmuje wiele czasu i również miała już momenty wątpliwości. "To wszystko bardzo długo trwa. Wymaga wiele cierpliwości i wiele nakładów finansowych... (...) Od roku pracuję ponad miarę, aby stworzyć nowy dom. I są momenty, kiedy tracę nadzieję, że to się uda, że to studnia bez dna... I są momenty, kiedy mam dość życia na kartonach i walizkach, bo nie wiem, gdzie co jest. I są momenty, kiedy absolutnie wątpię, bo widzę, ile jest jeszcze do zrobienia, a nawet nie mam kiedy wybrać tego cholernego oświetlenia" - opisała w szczerych wpisach Agnieszka.