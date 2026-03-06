5 marca pisaliśmy o tym, że Andrzej Morozowski po dłuższej przerwie powrócił do programu "Tak jest". Dziennikarz wyjawił na antenie TVN24, że jego nieobecność była spowodowana chorobą. - Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem - powiedział Andrzej Morozowski. Wyjawił także, jak się czuje. - Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej - dodał. Na telewizyjny powrót kolegi zareagowała Anita Werner.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda miała czerniaka. Wyjawiła, jak dba o skórę

Anita Werner zwróciła się do Andrzeja Morozowskiego. "Jesteś tytanem"

Wiele osób ucieszyło się z powrotu Andrzeja Morozowskiego na antenę. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Cudowna wiadomość! Witamy z powrotem i dalej trzymamy kciuki, panie Andrzeju!", "Miło pana widzieć! Życzę dużo, dużo zdrowia", "Ogrom sił, zdrowia i do przodu", "Zdrowia, zdrowia, zdrowia!" - pisali. Głos w sieci zabrała także Anita Werner. Dziennikarka związana ze stacjami grupy TVN opublikowała na InstaStories nagranie Andrzeja Morozowskiego i opatrzyła je krótkim opisem. "Andrzej, jesteś tytanem" - czytamy.

GALERIA WERNEROtwórz galerię

Tak koledzy wsparli Andrzeja Morozowskiego. Lawina komentarzy. "Kibicujemy ci w walce o zdrowie"

Nie tylko Anita Werner skomentowała powrót Morozowskiego do telewizji. Marta Kuligowska opublikowała na instagramowym profilu zdjęcie redakcji TVN24, a w opisie zwróciła się do kolegi. "Andrzej, czekaliśmy na twój powrót! Przejmujące słowa na początku 'Tak jest' o chorobie, z którą walczy Andrzej. Bardzo się cieszymy, że wróciłeś do nas i do naszych widzów, i wszyscy w TVN24 kibicujemy ci w walce o zdrowie" - napisała w mediach społecznościowych. "Dużo zdrowia, Andrzejku. Spokoju i skupienia na pracy Ci życzę" - dodała również Anna Kalczyńska. "Wyjątkowy redaktor Morozowski na swoim miejscu! Andrzej, super, że jesteś" - napisała także Arleta Zalewska.