14 stycznia TVP opublikowała listę zakwalifikowanych muzyków do finału polskich preselekcji do Eurowizji. Znalazł się na niej m.in. Piotr Pręgowski, który znany jest szerszej publiczności z roli Patryka Pietrka z "Rancza". Aktor chce reprezentować Polskę na Eurowizji z piosenką "Parawany tango". Wcześniej w sieci mogliśmy się zapoznać już z utworem. Teraz jednak doszła do niego warstwa wizualna. Powiedzieć, że jest źle, to jak nic nie powiedzieć.

Piotr Pręgowski w klapkach i skarpetkach śpiewa o parawanach

Piotr Pręgowski jest odpowiedzialny zarówno za wykonanie, jak i tekst utworu "Parawany tango". Piosenkę rozpoczynają słowa: "Panie ratowniku, bardzo przepraszamy. My tu zaraz konkurs tańca zaczynamy". W refrenie możemy usłyszeć: "Parawany tango, plażowe gibango. On ją trzyma mocno i ona trzyma go". Druga zwrotka jest pełna kolejnych prostych rymów i nawiązań do parawanów. "Nic już nie zadziwi nadmorskiego ptaka. Ludzie tańczą w piasku tango na bosaka. Cały świat podziwia polskie parawany. Kiedy plażowicze wszyscy ruszą w tany".

Teraz okazuje się, że do przaśnego utworu dołożono warstwę wizualną. Na oficjalnym koncie TVP 6 marca pojawiły się bowiem fragmenty nagrań z występów wszystkich muzyków biorących udział w preselekcjach do Eurowizji (przypomnijmy, że w tym roku twórcy nie występują na żywo, ale nagrali występy wcześniej. Efekty ich pracy widzowie zobaczą 7 marca na antenie TVP1 o godz. 17:35).

Na nagraniu Pręgowskim prezentuje się w szortach w kolorze złota, czerwonym szlafroku (też z elementami w złotym odcieniu), białych skarpetkach oraz czerwonych klapkach. Całość uzupełniają czerwone okulary przeciwsłoneczne, korona na głowie oraz koszulka z namalowanym męskim torsem.

W estetykę kampu wpisuje się też scenografia. Na ekranach wyświetlają się grafiki, które wyglądają, jakby stworzono je przy użyciu sztucznej inteligencji. Widzimy na nich między innymi wylegujące się na leżakach ptaki z okularami przeciwsłonecznymi na dziobach, które popijają drinki. Ponadto za Pręgowskim prezentuje się para tancerzy, wystylizowana w kiczowate "plażowe" stroje. Nie tańczą jednak zapowiadanego w tytule "tanga" (to akurat mogłoby być ciekawe), ale raczej prezentują śpiewane w kolejnych wersach "gibango".

Internauci o występie Piotra Pręgowskiego. W komentarzach się dzieje

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy. Niektórzy nie ukrywali, że występ Pręgowskiego ich bawi. "Zagłosowałbym na to, jak nie może być dobrze, to niech będzie chociaż śmiesznie", "Kabaretowe, inne. Europa nie zrozumie", "Ja proponuję, aby zaśpiewał Pietrek z Jolą [nawiązanie do postaci z serialu "Ranczo" - red.]" - czytamy. Inni z kolei nie kryli zażenowania. "Może i zabawne, ale to się bardziej nadaje na jakieś dożynki, a nie na Eurowizję", "Do 'Śmiechu warte' pasuje to bardziej niż na Eurowizję", "To na Eurowizję czy od 'Przedszkola do Opola'?" - pisali internauci.

Pojawiły się też głosy, że utwór wpisuje się w stylistykę Eurowizji, przez co Pręgowski miałby sporą szansę na wygraną. "Bardzo w stylu Eurowizji, niech jedzie!", "Idealne na ten festiwal kiczu".

Piotr Pręgowski o udziale w preselekcjach do Eurowizji

Pręgowski w rozmowie z Plejadą nie krył, że jego udział w preselekcjach do Eurowizji ma mieć element humorystyczny. - Traktuję to trochę jak wątek komediowy, czyli z humorem, ale i nutą wzruszenia. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony, można wręcz powiedzieć, że szczęśliwy. To daje mi rozpęd i motywację, by w tym roku podbić jeszcze Opole, Sopot i kolejne festiwale. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, ale naprawdę czuję ogromną radość i mam wrażenie, że jesteśmy wręcz skazani na sukces - dodał, nie kryjąc swoich ambicji. Aktor zaznaczył, że chociaż chce rozbawić publiczność, to jednocześnie ma zamiar zrobić to profesjonalnie.