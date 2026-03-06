Harry Styles w końcu zabrał głos w sprawie śmierci Liama Payne'a. Bolesne wyznanie

W październiku 2024 roku w mediach pojawiła się smutna informacja, że Liam Payne nie żyje. Śmierć wokalisty wstrząsnęła całym światem. Brytyjski artysta odszedł w wieku 31 lat. Piosenkarz wypadł z balkonu hotelu CasaSur Palermo w Buenos Aires. Liam popularność zdobył głównie z uwagi na fakt, że był członkiem słynnego boysbandu One Direction. Jednym z członków grupy był również Harry Styles. Mężczyźni byli ze sobą bardzo blisko. Niedawno wokalista zabrał głos na temat zmarłego przyjaciela.

Harry Styles zabrał głos po śmierci Liama Payne'a. Przekazał bolesne słowa

Harry Styles wciąż przeżywa żałobę po śmierci Liama Payne'a. W ostatnim czasie udziela coraz więcej wywiadów. Niedawno wokalista po raz pierwszy wyznał, co tak naprawdę czuł po odejściu przyjaciela. "Tak trudno jest stracić przyjaciela, szczególnie takiego, który pod wieloma względami jest tak podobny do ciebie. Odczuwam ogromny smutek z powodu śmierci Liama. Nagle uświadamiam sobie, że inni ludzie oczekują ode mnie, abym jakoś to wyraził, bo inaczej oznacza to, że nie czuję tego, co czuję. Choć czasem może się wydawać, jakby przez to umniejszali temu, co naprawdę czuję" - wyznał w Apple Music's The Zane Lowe Show. Dodał, że śmierć Liama skłoniła go do refleksji. "Był naprawdę wyjątkową osobą i jego strata napawa mnie ogromnym smutkiem" - podsumował.

Przypomnijmy, że po śmierci Liama Payne'a, Harry Styles opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. "Jestem naprawdę zdruzgotany odejściem Liama. Najbardziej cieszyło go sprawianie radości innym ludziom i był to zaszczyt dla mnie, że mogłem być obok niego, kiedy to robił. Żył z sercem na dłoni, miał energię do życia, która była zaraźliwa. Był ciepły, wspierający i niesamowicie kochający. Lata, które spędziliśmy razem, na zawsze pozostaną jednymi z najcenniejszych w moim życiu. Zawsze będę za tobą tęsknić, mój kochany przyjacielu" - przekazał na Instagramie.

Tak One Direction pożegnało Liama Payne'a. Wzruszający komunikat

W 2024 roku w mediach społecznościowych nie zabrakło grupowego oświadczenia od dawnych członków One Direction. Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik i Niall Horan wspólnie przekazali fanom bolesne słowa pod śmierci Liama Payne'a. We wzruszającym wpisie oddali hołd zmarłemu. "Wspomnienia, które z nim dzieliliśmy, będą cenne na zawsze. (...) Nasze myśli są z jego rodziną, przyjaciółmi i fanami, którzy kochali go razem z nami. Będziemy za nim strasznie tęsknić" - napisała czwórka artystów w mediach społecznościowych.