Policja z Wrocławia prowadzi poszukiwania 41-letniej aktorki Magdaleny Majtyki. Kobieta po raz ostatni była widziana 4 marca wieczorem na południu miasta. Do tej pory nie udało się ustalić, gdzie obecnie przebywa. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że aktorka ma około 160 cm wzrostu, szczupłą i wysportowaną sylwetkę, rude lub kasztanowe włosy oraz szare oczy. Charakterystyczną cechą są piegi w okolicach nosa. W chwili zaginięcia miała na sobie czerwony sweter, jeansowe spodnie oraz dużą torbę na ramię. Według niektórych relacji była również ubrana w beżowy płaszcz z kwiatowym wzorem w wyblakłych kolorach.

Zaginęła Magdalena Majtyka. Policja prowadzi intensywne poszukiwania aktorki

O zaginięciu poinformował w mediach społecznościowych mąż aktorki, reżyser i operator Piotr Bartos. "Zaginęła moja żona Magda Majtyka. Ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze. [...] Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy" - napisał.

W osobnym wpisie zwrócił się także z apelem o pomoc w rozpowszechnianiu informacji o zaginięciu. "Od wczoraj trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informacje, proszę o informowanie policji lub rodziny pod nr. tel. 508507755" - napisał w 6 marca na Facebooku.

Policja potwierdziła, że od momentu zgłoszenia zaginięcia prowadzone są działania mające na celu odnalezienie kobiety. "Funkcjonariusze od momentu zgłoszenia prowadzą działania poszukiwawcze, które nie doprowadziły do jej odnalezienia. Policjanci zwracają się z prośbą do osób posiadających jakiekolwiek informacje na temat zaginionej o kontakt osobisty lub telefoniczny pod nr alarmowym 112 oraz bezpośrednio z jednostką prowadzącą poszukiwania tj. Komisariat Policji Wrocław - Krzyki pod nr tel. 47 87 116 00" - poinformował asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Kim jest Magdalena Majtyka? Zaginiona aktorka grała m.in. w "Na Wspólnej" i "Ojcu Mateuszu"

Magdalena Majtyka jest aktorką teatralną i filmową. Widzowie mogli zobaczyć ją m.in. w filmach i serialach takich jak "Pan Samochodzik i Templariusze", "Światło nocy", "Kabaret Śmierci" czy "Sprawiedliwi - Wydział kryminalny". Pojawiała się również epizodycznie w produkcjach takich jak "Breslau", "1670", "Skazana", "Komisarz Alex", "Ojciec Mateusz", "Barwy szczęścia", "Na Wspólnej" oraz "Na dobre i na złe". Aktorka jest związana ze szkołą sztuk scenicznych Lelenfant.