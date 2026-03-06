Skolim wprowadził dwugroszową marżę na paliwo. W komentarzach poruszenie

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarzy w kraju. Muzyk discopolo podbija nadal listy przebojów. Artysta występuje na kolejnych festiwalach i wydarzeniach, a jego piosenki spotykają się z pozytywnym odbiorem fanów. Jak wiemy, Skolim otworzył własną stację benzynową, chwaląc się wyjątkowo niskimi cenami. Problemy na Bliskim Wschodzie nie spowodowały, że postanowił je podwyższyć. Teraz przekazał nowy komunikat. Fani są zachwyceni!

Skolim wprowadził dwugroszowe marże na paliwa. Taki jest odzew w komentarzach

Skolim niedawno otworzył swoją stację benzynową, która przyciąga kolejnych klientów. Wszystko przez niezwykle dobre ceny, jakie oferuje artysta. Na początku marca litr benzyny 95 to koszt rzędu 5,94 zł, a za litr gazu zapłacimy 2,69 zł. Ostatnio Skolim ogłosił, że nie zamierza podwyższać cen ze względu na sytuację na Bliskim Wschodzie. "Nie podnosimy cen paliw! Natomiast ze względu na sytuację polityczną w Iranie dzisiaj i jutro limit zakupu 60 litrów na klienta" - przekazał.

5 marca spłynęła kolejna informacja. "Wprowadzamy dwugroszowe marże na paliwa aby nasi ludzie mogli jak najmniej płaci (...). Wpadajcie i tankujcie to najpiękniejsze dziękuję" - przekazał artysta w mediach społecznościowych. Fani nie kryli zachwytu. "No i mega to jest to tak powinno być jesteś kochany cały dla nas!", "Jesteś najlepszy" - czytamy na Instagramie.

Skolim zachęca fanów do korzystania ze swojej stacji. Tak stara się przyciągnąć klientów.

Klienci odwiedzają stację należącą do piosenkarza nie tylko ze względu na atrakcyjne ceny. Uwagę przyciąga także jej nietypowy wygląd. Już przy wjeździe wita kierowców różowy pylon cenowy ozdobiony palmami i napisem "Skolim". Sama stacja również nosi pseudonim artysty, a jej budynek utrzymany jest w charakterystycznym, różowym kolorze. Wokalista stara się dodatkowo przyciągać klientów różnymi akcjami promocyjnymi. W tłusty czwartek do każdego tankowania i kawy rozdawano darmowe pączki, natomiast na początku roku za wydanie 200 zł można było otrzymać w prezencie kalendarz ze Skolimem. Byliście już na stacji Skolima? ZOBACZ TEŻ: Szokujący incydent na koncercie Skolima. Management zabrał głos w sprawie