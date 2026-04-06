Tak żyje była Miss Świata. W domu wszystko jest przemyślane. Klimat nie do podrobienia

Tytuł Miss Świata zdobyty w 1989 roku otworzył Anecie Kręglickiej drzwi do międzynarodowej kariery. Z czasem modelka zaczęła budować własne projekty biznesowe i angażować się w różne przedsięwzięcia. Dziś znana jest nie tylko z urody, ale także z wyczucia stylu i konsekwentnie budowanego wizerunku. Jej dom jest naturalnym przedłużeniem tego podejścia do życia.

Jasne wnętrza i elegancja w każdym detalu. Dom Anety Kręglickiej zachwyca spokojną estetyką

Wnętrza domu byłej Miss Świata utrzymane są w jasnej i harmonijnej kolorystyce. Dominują beże, biele oraz naturalne materiały, które wprowadzają do przestrzeni spokój i elegancję. Starannie dobrane dodatki podkreślają kobiecy charakter aranżacji i tworzą atmosferę luksusu bez przesadnego przepychu. Największe wrażenie robią jasne przestrzenie z dużą ilością naturalnego światła, które sprawiają, że wnętrza wyglądają na jeszcze bardziej przestronne.

W domu można zauważyć liczne dekoracje oraz elementy podkreślające indywidualny styl właścicielki. Pojawiają się eleganckie tkaniny, stylowe lampy i subtelne ozdoby. Dzięki nim przestrzeń jest przytulna i jednocześnie bardzo estetyczna. Całość tworzy spójny wystrój, który łączy nowoczesność z ponadczasową elegancją.

Od tytułu Miss Świata do biznesu. Aneta Kręglicka zbudowała własną markę

Sukces w konkursie piękności był dla Anety Kręglickiej początkiem drogi zawodowej, która szybko wykraczała poza modeling. W kolejnych latach zaczęła rozwijać działalność biznesową i angażować się w różne projekty. Była Miss Świata stworzyła między innymi agencję public relations oraz współtworzyła markę modową Hannah Hooper.

Z czasem jej aktywność objęła także inne branże. Kręglicka od wielu lat jest współwłaścicielką studia filmowego, a wcześniej prowadziła także fundację promującą zdrowy styl życia. Jej działalność pokazuje, że sukces w konkursie piękności stał się początkiem długiej i różnorodnej kariery zawodowej.

Media społecznościowe pokazują codzienność gwiazdy. Internauci mogą zajrzeć do jej domu

Aneta Kręglicka chętnie dzieli się fragmentami życia prywatnego w mediach społecznościowych. Publikuje zdjęcia z podróży, pracy oraz codziennych chwil spędzanych w domu. Dzięki temu obserwatorzy mogą zobaczyć, jak wygląda jej styl życia i jak urządzone są wnętrza.

Na fotografiach widać również, że właścicielka domu dba o harmonię między estetyką a wygodą. Wnętrza sprzyjają zarówno pracy, jak i odpoczynkowi. Dom Kręglickiej jest przykładem miejsca, w którym elegancja łączy się z codziennym komfortem.