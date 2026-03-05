Andrzej Morozowski od lat jest kojarzony przede wszystkim z programem "Tak jest" emitowanym na antenie TVN24. Znany dziennikarz przestał jednak w ostatnich miesiącach prowadzić format, co nie umknęło uwadze widzów. W czwartek 5 marca Morozowski wrócił do programu po półrocznej przerwie. Wiadomo już, co się stało.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak kiedyś wyglądała praca dziennikarza sejmowego. Opowiada Andrzej Morozowski

Andrzej Morozowski wrócił do "Tak jest". Wyjawił, z czym zmagał się w ostatnich miesiącach

- Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem - powiedział na antenie TVN24 Morozowski, pokazując się w programie pierwszy raz od miesięcy. Dziennikarz podkreślił dalej, że będzie teraz starał się coraz częściej występować przed widzami. - Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej - dodał prowadzący "Tak jest", dziękując przy tym osobom, które trzymały kciuki za jego powrót do zdrowia.

W mediach społecznościowych prędko zaroiło się od komentarzy widzów. Nie kryli, iż cieszą się, że dziennikarz wreszcie wrócił na ekrany ich telewizorów. "Cudowna wiadomość! Witamy z powrotem i dalej trzymamy kciuki panie Andrzeju!", "Miło pana widzieć! Życzę dużo, dużo zdrowia", "Ogrom sił, zdrowia i do przodu", "Zdrowia, zdrowia, zdrowia!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.

Koledzy i koleżanki ze stacji wspierają Andrzeja Morozowskiego. "Najlepszy Andrzej w Polsce!"

Głos w mediach społecznościowych zabrali również inni dziennikarze TVN i TVN24, dzieląc się miłymi słowami w związku z powrotem Morozowskiego. "Andrzej, czekaliśmy na twój powrót! Przejmujące słowa na początku 'Tak jest' o chorobie, z którą walczy Andrzej. Bardzo się cieszymy, że wróciłeś do nas i do naszych widzów, i wszyscy w TVN24 kibicujemy Ci w walce o zdrowie" - napisała Marta Kuligowska, publikując fotografię redakcji pozującej z dziennikarzem. "Dużo zdrowia, Andrzejku. Spokoju i skupienia na pracy Ci życzę" - dodała również Anna Kalczyńska. "Wyjątkowy 'Tak jest' redaktor Morozowski na swoim miejscu! Andrzej super, że jesteś" - przekazała także Arleta Zalewska. "Najlepszy Andrzej w Polsce!" - dodał do tego Damian Michałowski.