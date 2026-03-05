Andrzej Morozowski od lat jest kojarzony przede wszystkim z programem "Tak jest" emitowanym na antenie TVN24. Znany dziennikarz przestał jednak w ostatnich miesiącach prowadzić format, co nie umknęło uwadze widzów. W czwartek 5 marca Morozowski wrócił do programu po półrocznej przerwie. Wiadomo już, co się stało.
- Witam i na początek wyjaśnienie. Przez ponad pół roku nie było mnie na antenie TVN24, ponieważ walczyłem z nowotworem - powiedział na antenie TVN24 Morozowski, pokazując się w programie pierwszy raz od miesięcy. Dziennikarz podkreślił dalej, że będzie teraz starał się coraz częściej występować przed widzami. - Teraz stan zdrowia pozwala mi na prowadzenie programu w niepełnym wymiarze, ale będę starał się spotykać z państwem jak najczęściej - dodał prowadzący "Tak jest", dziękując przy tym osobom, które trzymały kciuki za jego powrót do zdrowia.
W mediach społecznościowych prędko zaroiło się od komentarzy widzów. Nie kryli, iż cieszą się, że dziennikarz wreszcie wrócił na ekrany ich telewizorów. "Cudowna wiadomość! Witamy z powrotem i dalej trzymamy kciuki panie Andrzeju!", "Miło pana widzieć! Życzę dużo, dużo zdrowia", "Ogrom sił, zdrowia i do przodu", "Zdrowia, zdrowia, zdrowia!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.
Głos w mediach społecznościowych zabrali również inni dziennikarze TVN i TVN24, dzieląc się miłymi słowami w związku z powrotem Morozowskiego. "Andrzej, czekaliśmy na twój powrót! Przejmujące słowa na początku 'Tak jest' o chorobie, z którą walczy Andrzej. Bardzo się cieszymy, że wróciłeś do nas i do naszych widzów, i wszyscy w TVN24 kibicujemy Ci w walce o zdrowie" - napisała Marta Kuligowska, publikując fotografię redakcji pozującej z dziennikarzem. "Dużo zdrowia, Andrzejku. Spokoju i skupienia na pracy Ci życzę" - dodała również Anna Kalczyńska. "Wyjątkowy 'Tak jest' redaktor Morozowski na swoim miejscu! Andrzej super, że jesteś" - przekazała także Arleta Zalewska. "Najlepszy Andrzej w Polsce!" - dodał do tego Damian Michałowski.