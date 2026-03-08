Znana aktorka wprost: kobiety mają trudniej. "Mężczyzna aktor jest jak wino"

Anna Dereszowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek urodzonych w latach 80. Występowała w filmach, serialach oraz na scenach teatralnych. Popularność przyniosły jej m.in. role w produkcjach "Lejdis", "Testosteron" czy serialach "Złotopolscy" i "Klub szalonych dziewic". W jednym wywiadzie opowiedziała nie tylko o swojej pracy, lecz także o realiach zawodu aktora. Jednym z tematów była sytuacja kobiet w branży wraz z upływem lat.

W świecie filmu i teatru wiek działa inaczej na kobiety i mężczyzn. Aktorka zwraca uwagę na różnice w liczbie ról

Dereszowska podkreśliła, że w świecie filmu i teatru starzenie się bywa postrzegane inaczej w zależności od płci. Doświadczeni aktorzy często otrzymują role bardziej złożonych bohaterów, takich jak mentorzy, przywódcy czy postacie o bogatej historii. Zauważyła, że w przypadku mężczyzn wiek często działa na korzyść kariery. Pojawiają się role wymagające dojrzałości i doświadczenia. W scenariuszach łatwo znaleźć miejsce dla starszych bohaterów męskich, twierdzi aktorka.

W przypadku kobiet sytuacja wygląda inaczej. Z biegiem lat propozycji jest mniej

Anna Dereszowska zwróciła uwagę, że kobiety w podobnym wieku nie zawsze mają takie same możliwości zawodowe. Wiele historii filmowych koncentruje się na młodszych bohaterkach. Jej zdaniem, dla kobiet aktorstwo w pewnym wieku potrafi być bardziej niewdzięczne niż dla mężczyzn. Liczba ról dla dojrzałych aktorek bywa znacznie mniejsza.

- Dla kobiety w pewnym wieku aktorstwo potrafi być jeszcze bardziej niewdzięczne. Mężczyzna aktor jest jak wino, im starszy, tym więcej ciekawych i głębszych ról. W przypadku kobiety jest znacznie gorzej - mówiła w 2011 roku na łamach Rzeczpospolitej.

Anna Dereszowska przypomina historię swojego ojca. W jej ocenie zawód aktora nie jest łatwiejszy dla kobiet

W wywiadzie aktorka wspomniała także o swoim ojcu, który kiedyś myślał o karierze aktorskiej. Rodzina odradziła mu jednak ten zawód, uznając go za nieodpowiedni dla mężczyzny. Dereszowska stwierdziła, że jej zdaniem jest odwrotnie, ponieważ w wielu przypadkach to kobiety w tej branży mają trudniejszą drogę zawodową.

Aktorka od 2001 roku regularnie występuje w polskich filmach i serialach. Zaczynała jako fryzjerka Marysia w "Klanie". Od 9 lutego 2026 roku widzowie mogą oglądać ją w nowej produkcji TVN. Wcieliła się w rolę komendantki Izabeli Muszyńskiej w serialu "Młode gliny". Prezentuje się jako służbistka, która bezwzględnie przestrzega policyjnych regulaminów oraz procedur organów ścigania.