Karolak ostro skrytykował film Vegi. Poczuł się wykorzystany. "Co to za dziadostwo"

Zdjęcia do komedii "Ciacho" trwały 27 dni i zakończyły się w sierpniu 2009 roku. Film opowiada historię policjantki pracującej w Centralnym Biurze Śledczym, która zostaje oskarżona o poważne przestępstwa. W sprawę angażuje się jej rodzina, próbując udowodnić jej niewinność. Produkcja szybko stała się jedną z głośniejszych polskich komedii tamtego okresu.

Fabuła filmu rozpoczyna się od policyjnej akcji. Główna bohaterka zostaje wplątana w poważne oskarżenia

Basia pracuje jako podkomisarz w Centralnym Biurze Śledczym. Kobieta jest zakochana w swoim przełożonym, inspektorze Janie Kępskim, który uchodzi za jeden z autorytetów w polskiej policji. Podczas napadu na transport kokainy sytuacja wymyka się spod kontroli.

W trakcie akcji Kępski ujawnia swoje prawdziwe działania, a Basia zostaje zatrzymana pod zarzutem współpracy z organizacją przestępczą. Policjantce zarzuca się również zabójstwo dwóch gangsterów oraz policjanta na służbie. Za te czyny grozi jej kara do 25 lat pozbawienia wolności.

Tomasz Karolak skrytykował film po premierze. Aktor był zaskoczony ostateczną wersją produkcji

Tomasz Karolak, który zagrał jednego z braci bohaterki, po premierze publicznie ocenił film bardzo krytycznie. Aktor mówił, że podczas pokazu premierowego zobaczył sceny, których nie było w scenariuszu. Zwracał uwagę na decyzje podjęte podczas montażu. Według aktora w filmie pojawiły się elementy dodane na etapie postprodukcji. Karolak podkreślał, że efekt końcowy był dla niego dużym zaskoczeniem i różnił się od materiału, który powstawał na planie.

- Dla najprostszego widza był oczywiście najgorszy film, w jakiem zagrałem, czyli "Ciacho". "Ciacho" jest pewną cezurą jeśli chodzi o zaufanie. Poczułem się wykorzystany, kiedy zobaczyłem na premierze zabiegi reżysera i montażysty, które spowodowały, że w filmie pojawiły się rzeczy, których nie było w scenariuszu. To było delikatnie mówiąc spore zaskoczenie. Ten film ma swoich fanów, ale to nie jest moja poetyka. Pierwszy po wyjściu z premiery powiedziałem, że jestem w szoku, co to za dziadostwo, w którym zagrałem. My, aktorzy, jesteśmy bardzo mocno rozliczani za to, co robimy i trzeba wreszcie zacząć mówić prawdę - mówił w 2010 roku Tomasz Karolak na łamach "Metro".

Obsada filmu "Ciacho" była bardzo rozbudowana. W głównych rolach pojawili się Marta Żmuda Trzebiatowska, Tomasz Karolak, Paweł Małaszyński, Tomasz Kot oraz Marcin Bosak. W filmie wystąpili także Joanna Liszowska, Danuta Stenka, Marieta Żukowska i Wojciech Mecwaldowski. W epizodach pojawili się między innymi Cezary Żak, Krzysztof Kononowicz oraz bracia Adam i Jakub Zdrójkowscy. Gościnnie w produkcji wystąpili także zawodnicy Orlen Team: Jacek Czachor, Marek Dąbrowski oraz Jakub Przygoński.