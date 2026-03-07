Karolak ostro skrytykował film Vegi. Poczuł się wykorzystany. "Co to za dziadostwo"

Zdjęcia do komedii "Ciacho" trwały 27 dni i zakończyły się w sierpniu 2009 roku. Film opowiada historię policjantki pracującej w Centralnym Biurze Śledczym, która zostaje oskarżona o poważne przestępstwa. W sprawę angażuje się jej rodzina, próbując udowodnić jej niewinność. Produkcja szybko stała się jedną z głośniejszych polskich komedii tamtego okresu.
Basia pracuje jako podkomisarz w Centralnym Biurze Śledczym. Kobieta jest zakochana w swoim przełożonym, inspektorze Janie Kępskim, który uchodzi za jeden z autorytetów w polskiej policji. Podczas napadu na transport kokainy sytuacja wymyka się spod kontroli.
W trakcie akcji Kępski ujawnia swoje prawdziwe działania, a Basia zostaje zatrzymana pod zarzutem współpracy z organizacją przestępczą. Policjantce zarzuca się również zabójstwo dwóch gangsterów oraz policjanta na służbie. Za te czyny grozi jej kara do 25 lat pozbawienia wolności.
Tomasz Karolak, który zagrał jednego z braci bohaterki, po premierze publicznie ocenił film bardzo krytycznie. Aktor mówił, że podczas pokazu premierowego zobaczył sceny, których nie było w scenariuszu. Zwracał uwagę na decyzje podjęte podczas montażu. Według aktora w filmie pojawiły się elementy dodane na etapie postprodukcji. Karolak podkreślał, że efekt końcowy był dla niego dużym zaskoczeniem i różnił się od materiału, który powstawał na planie.
- Dla najprostszego widza był oczywiście najgorszy film, w jakiem zagrałem, czyli "Ciacho". "Ciacho" jest pewną cezurą jeśli chodzi o zaufanie. Poczułem się wykorzystany, kiedy zobaczyłem na premierze zabiegi reżysera i montażysty, które spowodowały, że w filmie pojawiły się rzeczy, których nie było w scenariuszu. To było delikatnie mówiąc spore zaskoczenie. Ten film ma swoich fanów, ale to nie jest moja poetyka. Pierwszy po wyjściu z premiery powiedziałem, że jestem w szoku, co to za dziadostwo, w którym zagrałem. My, aktorzy, jesteśmy bardzo mocno rozliczani za to, co robimy i trzeba wreszcie zacząć mówić prawdę - mówił w 2010 roku Tomasz Karolak na łamach "Metro".
Obsada filmu "Ciacho" była bardzo rozbudowana. W głównych rolach pojawili się Marta Żmuda Trzebiatowska, Tomasz Karolak, Paweł Małaszyński, Tomasz Kot oraz Marcin Bosak. W filmie wystąpili także Joanna Liszowska, Danuta Stenka, Marieta Żukowska i Wojciech Mecwaldowski. W epizodach pojawili się między innymi Cezary Żak, Krzysztof Kononowicz oraz bracia Adam i Jakub Zdrójkowscy. Gościnnie w produkcji wystąpili także zawodnicy Orlen Team: Jacek Czachor, Marek Dąbrowski oraz Jakub Przygoński.