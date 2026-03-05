Kate Moss od lat jest uznawana za legendę modelingu. Oprócz osiągnięć zawodowych głośno bywa jednak także o jej wybrykach i problemach. Np. w 2015 roku media pisały o awanturze, jaką wszczęła na pokładzie samolotu lecącego z Turcji. Nie można było jej uspokoić i podjęto decyzję o awaryjnym lądowaniu. Mimo tego do tej pory zapraszana jest na najważniejsze branżowe wydarzenia. Tym razem zjawiła się na początku marca na fashion weeku w Paryżu.

Kate Moss wywołała poruszenie w Paryżu. Co takiego zrobiła?

Jak wiadomo, tego typu imprezy ściągają tłumy fanów mody oraz gwiazd. Nie brakuje także fotoreporterów i paparazzi. Kate Moss zauważono pod wieżą Eiffla. Towarzyszyła jej przyjaciółka - także gwiazda modelingu. 52-latka w pewnym momencie poczuła, że ktoś dotyka jej ręki. Myśląc, że to idący obok ochroniarz, zwróciła się do niego. - Nie dotykaj mnie. Nie lubię tego. Nie lubię, jak ktoś narusza moją przestrzeń, a wiesz, jacy są ludzie… - tłumaczyła ze szczerością. Okazało się jednak, że się pomyliła, bowiem była to towarzysząca jej Frankie Rayder. Po tym incydencie podzieliła się z przyjaciółką historią o tym, jak ktoś innego dnia ją dotknął, czym zapewne chciała wyjaśnić swoją reakcję.

O tej sytuacji rozpisują się media na świecie, a nagranie można znaleźć także na TikToku. Zachowanie Kate Moss jest też szeroko komentowane przez internautów. Jedni chwalą ją za to, że potrafi bronić swoich granic. Niektórzy zwrócili jednak uwagę, że po tych słowach sama dotykała Rayder, co kłóci im się z tym, co przed chwilą padło z jej ust. A wy co uważacie o jej zachowaniu? Dajcie znać w naszej sondzie.

