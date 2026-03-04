Krystyna Janda to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. 73-latka wciąż pozostaje aktywna zawodowo. Występuje na scenie, reżyseruje spektakle, angażuje się w działalność artystyczną swoich teatrów oraz bierze udział w licznych projektach społecznych. Aktorka jest laureatką wielu nagród, ale jeszcze nigdy, mimo wielu nominacji, nie dostała statuetki Orła - nagrody filmowej przyznawanej przez Polską Akademię Filmową. W tym roku w końcu postanowiono docenić jej osiągnięcia. 9 marca aktorka odbierze statuetkę za Osiągnięcia Życia.

Krystyna Janda z prestiżowym wyróżnieniem. "Od dekad pozostaje symbolem artystycznej odwagi"

Osiągnięcia Życia to jedna z kategorii specjalnych Polskich Nagród Filmowych. W ciągu ostatnich lat otrzymali ją m.in. Agnieszka Holland, Jerzy Skolimowski i Maja Komorowska. Teraz przyszedł czas na Krystynę Jandę. "Krystyna Janda od dekad pozostaje symbolem artystycznej odwagi i autentyczności. Niezapomniana Agnieszka z 'Człowieka z marmuru' i bohaterka 'Człowieka z żelaza', laureatka Nagrody Jury w Cannes za rolę w 'Przesłuchaniu', zdobywczyni Srebrnej Muszli w San Sebastian oraz Nagrody Specjalnej Jury Sundance za 'Słodki koniec dnia' - stworzyła jedne z najbardziej ikonicznych ról w historii polskiego kina" - czytamy we wpisie zamieszczonym przez organizatorów.

Nazwisko laureatki ogłosił podczas uroczystego spotkania z nominowanymi Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gala wręczenia nagród odbędzie się 9 marca w Teatrze Polskim w Warszawie.

Krystyna Janda wskazała swoją następczynię. "To postanowione"

Jakiś czas temu Krystyna Janda udzieliła szczerego wywiadu miesięcznikowi "Teatr", w którym wyznała, że podjęła już kroki, które mają zabezpieczyć jej spuściznę. Aktorka zdradziła, że gdy jej zabraknie, zastąpi ją córka, Maria Seweryn, również aktorka i reżyserka. "Wczoraj podpisaliśmy u notariusza papiery uwzględniające moją nieobecność. Rozszerzyłam radę fundacji. I skład komisji kontrolnej. Moja córka zgodnie z moją wolą ma mnie zastąpić na miejscu prezesa fundacji i szefowej teatrów, kiedy odejdę. To postanowione" - tłumaczyła.