14 lutego na antenie TVN24 wyemitowany został wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką. Wśród tematów, które zostały podjęte, były m.in. in vitro, aborcja, jej praca oraz fundacja. Niektóre z wypowiedzi żony prezydenta zaskoczyły internautów. Wiele osób dość negatywnie oceniło cały wywiad. Teraz głos zabrała Agnieszka Woźniak-Starak. Wspomniała o hejcie i współczesnych kobietach.

Agnieszka Woźniak-Starak o Marcie Nawrockiej. Powiedziała to wprost

Agnieszka Woźniak-Starak odniosła się do wywiadu Marty Nawrockiej w rozmowie z Telemagazynem. Na wstępie zaznaczyła, że bardzo szanuje fakt, że pierwsza dama poszła do TVN24. - Myślę, że to w ogóle nie było łatwe zadanie, bo nie ma też medialnego doświadczenia, więc taki wywiad to nie była prosta sytuacja dla niej. Czy można ją było lepiej przygotować? Być może tak, ale jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. Najpierw w mediach miałyśmy pretensję, że poprzednia pierwsza dama nie mówi nic, teraz mamy pretensje, jak pierwsza dama wyszła i zaprezentowała swoje poglądy - podkreśliła.

Dziennikarka wypowiedziała się też na temat hejtu, którego doświadczyła Nawrocka po wywiadzie. Dodała, że go nie rozumie. - Mogę się z nimi nie zgadzać (z poglądami - przyp. red.), ale szanuję to, że ktoś ma inne poglądy niż ja. Nie rozumiem tego hejtu - stwierdziła. Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet przekazała również kilka słów na temat współczesnej kobiety. Jaka powinna być? - Absolutnie taka, jaką ochotę ma być. Ma być różna. Każda z nas ma inne potrzeby, każda z nas ma inne poglądy, każda z nas lubi co innego. Myślę, że powinnyśmy się od siebie jak najbardziej różnić, żeby było ciekawie i należy szanować tę różnicę - podsumowała.

Marta Nawrocka nie popisała się w wywiadzie? Tak skomentowała to ekspertka

Ekspertka ds. wystąpień medialnych Barbara Krysztofczyk w Wirtualnych Mediach oceniła przygotowanie Nawrockiej do wywiadu. Jej zdaniem, doradcy pierwszej damy nie przyłożyli się wystarczająco - Zadaniem ekipy komunikacyjnej było efektywne przygotowanie Marty Nawrockiej. No i tu był klops. Jeśli sami nie potrafili tego zrobić, powinni byli znaleźć eksperta - stwierdziła Barbara Krysztofczyk.

Specjalistka zwróciła przy tym uwagę na moment, w którym pierwsza dama została spytana o temat in vitro, poprosiła po chwili o "inny zestaw pytań", starając się obrócić sytuację w żart. - Doradcy pierwszej damy mają za zadanie, by zawsze przygotowywać ją na każdy scenariusz wydarzeń, a nie tylko na ten łatwy, wymarzony i życzeniowy - podsumowała.