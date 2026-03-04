Victoria i David Beckhamowie doczekali się czworga dzieci. Z najstarszym synem nie utrzymują jednak kontaktu. Sprawa dotycząca konfliktu popularnej pary z pierworodnym stała się niezwykle medialna. Brooklyn wydał głośne oświadczenie, w którym stwierdził, że rodzina nie szanuje jego żony i dba wyłącznie o wizerunek. Choć rodzice nie odpowiedzieli publicznie na zarzuty syna, relacja między nimi jest zdecydowanie napięta. W związku z 27 urodzinami Brooklyna Beckhamowie postanowili wyciągnąć rękę na zgodę i opublikowali życzenia dla syna. Wprost wyznali, co do niego czują.

Zobacz wideo Jakob Kosel o Davidzie Beckhamie. "Inspiruję się nim, to mój idol"

Victoria i David Beckhamowie składają życzenia synowi. To pierwszy krok do pojednania?

Mimo że Beckhamowie nie mają dobrych relacji z synem, zdecydowali się na publikację archiwalnych zdjęć z Brooklynem. Zarówno na profilu piłkarza, jak i jego żony na Instagramie możemy zobaczyć życzenia dla pierworodnego, który właśnie skończył 27 lat. "Wszystkiego najlepszego Brooklyn, kochamy cię bardzo mocno" - napisała przy jednym ze zdjęć Victoria. Przy drugim podkreślała, że bardzo kocha syna. Nie inaczej było w przypadku sportowca, który również publicznie deklarował miłość do Brooklyna. Problemem może być jednak fakt, że syn zablokował rodziców w mediach społecznościowych już jakiś czas temu.

Victoria i David Beckhamowie Otwórz galerię

Córka Beckhamów wkroczyła do akcji. Tym chce załagodzić konflikt w rodzinie?

Harper jest najmłodszą pociechą Beckhamów i jednocześnie jedyną córką. Dzieci starały się nie wtrącać w konflikt brata z rodzicami. Ostatecznie głos zabrał Cruz, który opublikował zdjęcie z braćmi, a Romeo wykonał dedykowany rodzinie tatuaż. Później trzy grosze postanowiła dorzucić nastolatka. Harper zamieściła na InstaStories czarno-białe zdjęcie sprzed lat, na którym możemy zobaczyć ją z promiennym uśmiechem na twarzy w towarzystwie starszych braci. "Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek dla najlepszych starszych braci na całym świecie" - napisała. Choć 14-latka była obserwowana na Instagramie przez niespełna 100 osób, jej relacja zyskała rozgłos dzięki mamie, która udostępniła ją na swoim profilu.