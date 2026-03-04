"Rodzina zastępcza" była jednym z najpopularniejszych polskich seriali. Nowe odcinki emitowano w latach 1999-2009, a do dziś można oglądać powtórki. Każdy, kto choć raz zobaczył "Rodzinę zastępczą", z pewnością pamięta gromadkę dzieci w rodzinie Kwiatkowskich. Wśród nich był Filip, na którego bliscy mówili Fifi. W tę rolę przez lata wcielał się Sergiusz Żymełka, który dziś ma 34 lata. Co ciekawe, teraz zamarzył mu się powrót przed kamery.
Sergiusz Żymełka ma na swoim koncie sporo ról, nie tylko tę znaną z "Rodziny zastępczej". Grał także w "Na dobre i na złe", "Ojcu Mateuszu" czy "Barwach szczęścia". Wystąpił także w serialu i filmie "Kobiety mafii 2" w 2019 roku. Wydawało się jednak, że rzucił karierę aktorską na dobre, poświęcając się całkowicie branży IT, o czym mówił w "Dzień dobry TVN". - Poszedłem w IT. Zacząłem swoją przygodę właśnie z biznesem, pracując dla Ministerstwa Cyfryzacji. Pomagałem przy tworzeniu komunikacji między innymi dla Profilu Zaufanego (...). No i później zacząłem myśleć o czymś bardziej własnym - opowiadał.
Wygląda jednak na to, że zatęsknił za kamerą. Sergiusz Żymełka wystąpił bowiem w 914. odcinku serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Odcinek z jego udziałem został wyemitowany w 17. sezonie na początku 2026 roku. To jednak nie wszystko! Okazuje się, że całkiem niedawno brał także udział w "Kolacji w ciemno". Zobaczcie w galerii zdjęć, jak się zmienił od czasu "Rodziny zastępczej".
Co ciekawe, w lipcu 2025 roku Sergiusz Żymełka chętnie opowiedział o swoich projektach biznesowych w rozmowie z Plejadą. Zdradził, że ma zarówno swoje pomysły, jak i zajmuje się współpracą z innymi ludźmi. Wtedy pracował nad kilkoma projektami, a jednym z nich było przedsięwzięcie, które określił jako "Zdrowe bajki".
"Chcemy stworzyć cykl bajek, które każdy rodzic będzie mógł puścić swojemu dziecku, bez zastanawiania się nad tym, czy nie ma w nich czegoś niestosownego - wulgarnych treści, hipnotyzujących kolorów itd. Natomiast to, nad czym pracuję obecnie najintensywniej i w czego powodzenie bardzo wierzę, to projekt, który łączy moje doświadczenie biznesowe ze światem dubbingu. Realizuję go wspólnie z Jarkiem Boberkiem" - mówił wtedy.
Żymełka zdradził wówczas, że myśli o powrocie do aktorstwa. "Udało mi się ułożyć moje zawodowe życie na tyle, że mam już przestrzeń na to, by zająć się też czymś innym. Coraz intensywniej myślę o powrocie do moich korzeni, czyli do aktorstwa, które zawsze dawało mi dużo frajdy i satysfakcji" - zdradził.