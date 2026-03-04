Robert Klatt to współtwórca zespołu Classic, który kilka dni temu przekazał, że utknął w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Problemem był oczywiście konflikt na linii Stany Zjednoczone, Izrael-Iran. Muzyk, tak jak wielu polskich turystów, nie mógł wydostać się z Dubaju. W rozmowie z Plotkiem zapowiadał, że udało mu się zorganizować lot, o czym przeczytacie tutaj: Muzyk disco polo relacjonuje sytuację w Dubaju. Klatt mówi nam, kiedy wróci do Polski. W nocy Klatt przekazał dobre wieści. Wsiadł na pokład samolotu powrotnego do Polski. Przekazał fanom, by w razie problemów, zgłaszali się do niego.

Robert Klatt ogłasza sukces. Wsiadł na pokład samolotu i wrócił do Polski

Nocą z 3 na 4 marca Robert Klatt opublikował na Instagramie post, który zaczął się niezwykle pozytywnie: "Kochani, jednak się udało". Muzyk przyznał, że choć pojawiły się u niego chwile zwątpienia, nie poddał się. "Na chwilę straciłem wiarę… Ciągłe informacje, które wzajemnie sobie zaprzeczały, newsy docierające do mnie także od was, nieustanne zmiany decyzji na lotniskach - to wszystko potrafiło naprawdę zniechęcić" - czytamy we wpisie. "Ale wytrwałość popłaca. Nie poddawajcie się. Jeśli mogę jakoś pomóc, albo coś podpowiedzieć, jestem. Wszystkim, którzy jeszcze utknęli, życzę jak najszybszego i bezpiecznego powrotu do domu" - przekazał obserwatorom. Nie obyło się bez podziękowań. Klatt cały czas czuł wsparcie fanów. "Dziękuję wam wszystkim za wsparcie. To naprawdę wiele dla mnie znaczy" - podkreślił. "Nie traćcie wiary" - zaapelował na koniec.

Mama Małgorzaty Tomaszewskiej wydostała się z Dubaju na krótko przed eskalacją konfliktu

Mama Małgorzaty Tomaszewskiej od lat mieszka w Dubaju. Udało się jej jednak przylecieć do Polski niedługo przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezenterka opublikowała zdjęcie z mamą. "Moja mami w Polsce. Przyleciała w piątek - w ostatnim dniu przed zamknięciem lotnisk w ZEA. Dostałam setki wiadomości z pytaniami, czy jest bezpieczna. Od osób bliskich, dalszych, a nawet takich, z którymi nie miałyśmy kontaktu od lat. Wzruszyło mnie to. Bo w takich momentach najmocniej czujesz, czym jest bliskość, troska i obecność. I że jedyne, czego naprawdę wszyscy pragniemy, to być z rodziną" - czytamy w poście.