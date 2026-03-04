Benny Blanco i Selena Gomez zaczęli się ze sobą spotykać w 2023 roku i po dwóch latach zdecydowali się sformalizować związek. Autor wielkich hitów, który miał okazję współpracować z wieloma gwiazdami, zdecydował się na nowy projekt - podcast "Friends Keep Secrets". Program współprowadzi z Lil Dickym oraz Kristin. Już pierwszy odcinek wzbudził emocje, gdy widzowie mogli zobaczyć niehigieniczne zachowania Blanco. To jednak nie jest koniec. W drugim odcinku gościła jego żona. Piosenkarka w pewnym momencie... pocałowała brudną stopę męża, co wywołało burzę w sieci.

Selena Gomez pocałowała brudną stopę Benny'ego Blanco. Internauci nie kryją oburzenia

W pierwszym odcinku programu widzowie zostali uraczeni brudnymi stopami Benny'ego Blanco. Później tłumaczył się z kolejnego zachowania, czyli momentu, gdy usłyszeliśmy wypuszczanie gazów. "To był tylko mały bączek" - ocenił. Internauci go skrytykowali, ale okazuje się, że autor tekstów niczego się nie nauczył. W drugim odcinku również paradował w nieumytych stopach, które prezentował w kamerze. Nawet obecność żony nie sprawiła, że Blanco zadbał o nieco higieny. Najbardziej zdumiewający moment pojawił się jednak zupełnie niespodziewanie.

Selena Gomez rozprawiała o przyjaźni z Taylor Swift, a także wspomniała o tym, że marzy jej się powiększenie rodziny. Jej słowa przeszły jednak bez większego echa, gdyż wszyscy zaczęli mówić o jednym geście, który wykonała. Ni stąd, ni zowąd gwiazda pocałowała brudną stopę swojego męża. Internauci byli zniesmaczeni sytuacją, czemu upust dali w komentarzach. "To mnie straumatyzowało", "To jakiś rytuał upokorzenia?", "To chyba najobrzydliwsza rzecz, jaką widziałem w życiu" - pisali niezadowoleni widzowie. Sam Blanco był jednak zadowolony z gestu małżonki. - To było cudowne, kocham cię tak bardzo - stwierdził.

To nie pierwszy raz, gdy Benny Blanco szokuje internautów

Walentynki to dla wielu par okazja, by celebrować swoją miłość. Nie inaczej było w przypadku Benny'ego Blanco i Seleny Gomez. Tekściarz przed rokiem postanowił zaskoczyć ukochaną i postawił na dość nietypowy prezent. Internauci w jego mediach społecznościowych mogli zobaczyć ścieżkę wykonaną z nachosów, która prowadzi do wanny wypełnionej sosem serowym. "To marnotrawstwo. To cholernie obrzydliwe", "To już przesada", "To w ogóle nie jest romantyczne" - czytamy w komentarzach pod postem na Instagramie Blanco.