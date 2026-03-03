3 marca w Warszawie odbyła się oficjalna premiera długo wyczekiwanego filmu "Dobry chłopiec" w reżyserii Jana Komasy. To historia o młodym przestępcy, który zostaje porwany i zmuszony do resocjalizacji przez dysfunkcyjną parę Chrisa i Kathryn. W filmie wystąpili zagraniczni aktorzy, m.in. Anson Boon, Andrea Riseborough i Stephen Graham. Premiera przyciągnęła polskie gwiazdy. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. Maria Sadowska, Robert Janowski z żoną Moniką i Anna Czartoryska-Niemczycka.

Sadowska pojawiła się na premierze w czerwonym, skóropodobnym komplecie złożonym z luźnej koszuli i długiej spódnicy. Piosenkarka zrezygnowała z jakichkolwiek dodatków. Trzeba przyznać, że stylizacja już sama w sobie była bardzo wyrazista.

Robert Janowski i jego żona poszli w nieco bardziej stonowaną kolorystykę. Prezenter miał na sobie czarną koszulę zestawioną z grafitową, lekko oversize'ową marynarką. Do tego dobrał czarne, jeansowe spodnie i skórzane buty w tym samym kolorze. Ukochana Janowskiego postawiła na zmysłową, wieczorową elegancję. Miała na sobie satynową suknię w odcieniu czekoladowego brązu, z koronkowym wykończeniem przy dekolcie. Na wierzch narzuciła czarną, klasyczną marynarkę. Do tego dobrała szpilki w zbliżonym odcieniu oraz delikatną biżuterię - długi naszyjnik z drobnymi elementami. Zdjęcia gwiazd znajdziecie w naszej galerii.

Na premierę przybyła również Anna Czartoryska-Niemczycka. Aktorka miała na sobie długą, zwiewną suknię w cętki. Do tego dobrała luźną, jasnobrązową marynarkę, która nadała stylizacji nowoczesnego, lekko nonszalanckiego charakteru i buty na obcasie. Gwiazda paradowała po czerwonym dywanie z bordową torebką, którą przełamała jasną paletę barw. Na ściance pozowała również Elżbieta Jarosik. Aktorka pojawiła się w luźnej, czarnej bluzce i obcisłych jeansach, które włożyła w niebieskie kowbojki. Uwagę przyciągała kolorowa apaszka i mała, czerwona torebka, która dodała całej stylizacji charakteru.